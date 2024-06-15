覆議案電視辯論破局？黃國昌反嗆綠營怯戰：叫ChatDpp還比較誠實
行政院對國會改革相關修法提覆議，民進黨昨日起下鄉宣講說明理由，國民黨也立刻籌劃各地宣講反擊。面對藍綠都要下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲表示，不如辦電視辯論會，是最便宜、最有效率的方式。不過，今（15）日電視辯論會卻傳出破局，民眾黨立委黃國昌表示不意外，並諷刺如果民進黨立院黨團沒人敢應戰，不妨可以讓ChatDpp出來，至少相較之下還比較誠實一點
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌晚間表示，剛才接到下午受訪時所提到有意主持國會改革覆議案辯論會的資深媒體人來電，因為民進黨立院黨團沒有人願意參加，因此電視辯論會確定破局。
黃國昌說，這樣的結果他並不意外，從民進黨秘書長林右昌說「又不是在選舉，辦什麼電視辯論？」，到民進黨總召柯建銘邏輯錯亂到連「私設刑堂」都能說出口，就知道民進黨到底有多麼怯戰、到底多麽缺乏民主素養。
黃國昌表示，「說到底，民進黨只想運用掌握的龐大黨政資源繼續散佈假訊息。這樣的執政黨竟然還有臉高談什麼『護民主』，真的是笑死人！」
黃國昌也提到，如果民進黨立院黨團沒人敢應戰，不妨可以讓ChatDPP出來，至少相較之下還比較誠實一點