泰厲害！分析：泰勒絲英國演唱會經濟效應 足以推遲英央行降息
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的巡迴演唱會吸引全球熱潮，其創造的龐大經濟效應甚至被稱為「泰勒絲經濟學」。道明證券（TD Securities）一份報告中指出，現在前往英國展開巡演的泰勒絲預期將再度刺激經濟效應，這可能使原本計劃8、9月開始降息的英國央行暫緩這個計畫。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰勒絲演唱會的經濟效益主要來自於她的粉絲（Swifties）湧入各大城市，帶動了當地的消費和旅遊業。道明證券（TD Securities）宏觀策略師Lucas Krishan和全球策略主管James Rossiter分析認為，泰勒絲演唱會引發大量的消費支出，尤其是在旅館、餐廳和飛航方面，這些支出的增加導致了消費者物價的上升，特別是在她舉行演唱會的城市，例如愛丁堡和利物浦等地。
報告指出，英國金融市場和經濟學家普遍認為，央行將在8月降息，從16年高點5.25%下調利率。然而，但隨著泰勒絲演唱會帶來的經濟提振，這可能會讓英國央行重新考慮其貨幣政策計劃，在9月改為暫緩降息。
此外，英國地質調查局也發現，在泰勒絲展開演唱會期間，愛丁堡全市的監測站都觀察到了異常的地震數據，這些數據通常都依循著類似的模式，並且在泰勒絲演唱她的名曲《...Ready For It？》、《Cruel Summer》與《Champagne Problems》時達到高峰。