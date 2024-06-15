烏克蘭和平鋒會　賀錦麗宣布再援烏15億美元

烏克蘭和平峰會於今（15）在瑞士召開，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在會議上宣布，鑒於俄羅斯27個月來全面侵略烏克蘭造成的破壞，美國將援助烏克蘭超過15億美元，這筆相當於新台幣485億元的資金預期會被用在烏克蘭的能源業和解決人道危機上。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，代表美方出席烏克蘭和平峰會的副總統賀錦麗在瑞士琉森（Lucerne）致詞，期間也和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。賀錦麗辦公室聲明指出，這15億美元當中，有5億美元是為了能源相關援助提供的新資金，有3億2400萬美元則是將先前宣布過的金援轉為用於修復烏克蘭的急難能源基礎設施和其他需求。
此外，美國國務院和國際開發署（USAID）也將提供超過3.79億美元的人道主義援助，旨在幫助受戰爭影響的烏克蘭難民和其他居民。這些資金將用於提供糧食、醫療衛生、避難所、水、公共衛生和個人衛生服務。
賀錦麗在會議上表示，美國致力於支持烏克蘭的重建和抵抗俄羅斯侵略的努力。她強調，這些援助將幫助烏克蘭應對能源供應中斷，並加強其能源系統的恢復和擴展能力。
烏克蘭總統澤倫斯基亦在記者會上表示，烏克蘭的重建與這次召開的和平峰會同樣重要，關鍵是烏克蘭不能失去自主權，「重要的是不能把主動權交給任何人，也不能交給俄羅斯，俄羅斯對於結束戰爭的設想，從他們入侵的那一天起就已經一目了然，那就是佔領我國。」