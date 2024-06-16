防重蹈4年前覆轍！川普二媳組建10萬「監票大軍」：我們將追查你

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賴拉表示，「我們向任何想在選舉作弊的人發出明確訊息」，「如果你在選舉中作弊，我們會找到你，並依法起訴你。」
賴拉願景是在投開票時要有人「在場」監票。她表示，「我相信，如果我們進行自由、公平和透明的選舉，毫無疑問，我們都會在11月5日早早安心入睡前，就會知道川普是我們的下一任總統。」
她進一步強調，要確保選舉過程的完整性，「我們永遠無法回到2020年，但我們可以從2020年吸取教訓。」
不過《紐約郵報》報導指出，在賴拉發表完演說後，現場志工開始訓練監票部隊。但訓練文件對外保密，《紐約郵報》也要不到。
《美聯社》報導則指出，由於此項計畫將動員監票員來監督選舉過程的每一步，為民調觀察員設立熱線、報告發現的問題，並透過法律行動升級這些問題，此舉措也引發擔憂，認為這將導致選舉工作人員受到騷擾。
川普在2020年美國總統大選結果出爐後，指控現任美國總統拜登（Joe Biden）選舉欺詐，聲稱自己的勝利「被偷走了」。川普的支持者更在隔年1月6日，襲擊美國國會大廈，試圖打斷議員認證民主黨籍拜登贏得2020年總統大選的程序。
賴拉也拒絕接受她公公在2020年敗選結果，在任職RNC聯合主席的職位後不久，她接受《CNN》採訪時聲稱，民主黨在2020年大選中犯下「大規模選舉舞弊」。