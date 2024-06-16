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防重蹈4年前覆轍！川普二媳組建10萬「監票大軍」：我們將追查你

▲川普次子夫人賴拉（Lara Trump）宣布將組建10萬監票部隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普次子夫人賴拉（Lara Trump）宣布將組建10萬監票部隊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

4年前、2020年美國總統大選最終由拜登勝出，不過當時美國前總統川普始終認為，由於幾個關鍵州出現大規模選舉舞弊，使得當年的勝利「被偷走」，甚至還鼓動支持者攻擊國會。隨著2024年美國總統大選邁入倒數，川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）宣布，將組建一支由10萬名監票員與5百多名律師所組成的團隊，部署在全美各地投票站監票。

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綜合美媒報導，共和黨全國委員會（RNC）聯合主席、美國前總統川普的次子艾瑞克（Eric Trump）夫人賴拉及主席懷特利（Michael Whatley）稍早在非營利組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的底特律大會上宣布，RNC將要啟動一項培訓計畫，將10萬人培養成選舉監督員。該計畫還將招募和培訓民調觀察員、民調工作人員和律師，讓他們在全國各地的選舉中心工作。

賴拉表示，「我們向任何想在選舉作弊的人發出明確訊息」，「如果你在選舉中作弊，我們會找到你，並依法起訴你。」

賴拉願景是在投開票時要有人「在場」監票。她表示，「我相信，如果我們進行自由、公平和透明的選舉，毫無疑問，我們都會在11月5日早早安心入睡前，就會知道川普是我們的下一任總統。」

她進一步強調，要確保選舉過程的完整性，「我們永遠無法回到2020年，但我們可以從2020年吸取教訓。」

不過《紐約郵報》報導指出，在賴拉發表完演說後，現場志工開始訓練監票部隊。但訓練文件對外保密，《紐約郵報》也要不到。

《美聯社》報導則指出，由於此項計畫將動員監票員來監督選舉過程的每一步，為民調觀察員設立熱線、報告發現的問題，並透過法律行動升級這些問題，此舉措也引發擔憂，認為這將導致選舉工作人員受到騷擾。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲2024美國總統大選即將於11月登場，但前次爆發出選舉舞弊等相關爭論，使得此次選舉也備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
川普在2020年美國總統大選結果出爐後，指控現任美國總統拜登（Joe Biden）選舉欺詐，聲稱自己的勝利「被偷走了」。川普的支持者更在隔年1月6日，襲擊美國國會大廈，試圖打斷議員認證民主黨籍拜登贏得2020年總統大選的程序。

賴拉也拒絕接受她公公在2020年敗選結果，在任職RNC聯合主席的職位後不久，她接受《CNN》採訪時聲稱，民主黨在2020年大選中犯下「大規模選舉舞弊」。

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