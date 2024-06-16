中國難唱響經濟光明論？「窮人三件套」猛漲價　高價商品反跌不停

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對此，中國媒體社評稱，自去年二月以來，牛肉價格持續走低，導致養殖戶面臨虧損風險，主要因為市場需求不足以支撐供應增長，而並非外部進口量增大。評論指出，由於牛肉在中國傳統飲食中的份額較低，價格較高。當前市場供需失衡導致價格下跌是「正常的」市場價格波動，不具有「宏觀經濟的重要訊號意義。相對而言，豬肉價格對CPI影響更大，近期已連續上漲十多天。
與此同時，今年端午節前後，中國茅台酒批發價持續下跌。據微信公眾號「藍鯨新聞」援引數據稱，今年以來茅台酒批發價已經由年初每瓶2700人民幣，跌至每瓶2445人民幣左右，遠遠超過前幾年的跌幅。
《自由亞洲電台》報導指出，在高價品連連降價的同時，中國居民維持生活的必需品從水、電、燃氣、高鐵票，到泡麵、榨菜、飲料價格無一不漲。
中國「康師傅」泡麵突然宣布全面漲價。數款經典產品大約半個月前調漲零售價，桶裝麵由4.5元漲至5元；袋裝麵由2.8元漲至3元。統一企業也自5月1日起調漲部分泡麵價格。「康師傅方便麵即將全線漲價」的消息也衝上微博熱搜第一，「方便麵邁向5元時代」引發熱議，網友譏稱「被迫消費升級」。
與此同時，與泡麵搭配的榨菜也漲價，而且漲幅驚人。據媒體統計，2008年以來，涪陵榨菜旗下的烏江榨菜漲價多達13次。每包榨菜的量越來越少，價格卻越來越高。數據顯示，涪陵榨菜價格近14年漲幅超過600%，晉升唯一追上一線城市房價漲幅的產品。
另有多家飲料商證實，可口可樂和百事可樂的汽水產品價格已悄然上漲。在上海、廣州等地便利商店販賣的500毫升可樂，售價從4元漲到4.5元；680毫升漲至5元。
中國財經媒體平台「智谷趨勢」的文章指出，泡麵、榨菜、可樂漲價的背後，是針對下沉市場（指中國三線以下城鄉地區）的漲價潮，包括水電、燃氣、高鐵票等公共設施的漲價，且這一波「圍剿」普通人的漲價潮，才剛剛開始。
一名廣州的吳先生表示，「市場買得到的必須生活品，比如泡麵這些剛需基本不能少，所以它也不大可能降。但是其他非必需品，價格肯定在下降。」他舉例指出，活的小龍蝦今年價格已經減半， 因為小龍蝦不是「剛需的」消費。
吳先生指出，從2022年開始，中國首先是房子大幅降價，2023年則是汽車、彩色電視機、冰箱、手機等大件耐用消費品降價，今年則是更多的非必需消費品降價。經濟低迷之下，老百姓都在節省開支。
針對中國消費市場結構變化，旅美時事評論員秦鵬指出，其中有經濟因素，也有深刻的社會變化原因。他指出，中國經濟持續下行，中產階級、甚至低階超級富豪階層在縮水，「官方透過數字造假試圖『唱響中國經濟光明論』是失敗的，人們從房地產價格的持續下跌、身邊企業家或原來高管朋友的變化，能夠真實感受到經濟寒意，這就導致富有階層對高端消費越來越節制，體現在茅臺酒、高端餐飲、牛肉等方面。」
另外，疫情和經濟衰退導致中國低慾望社會來臨也是一個重要原因。秦鵬表示，「經濟低迷，也會產生一種經濟學上的檸檬市場現象，也就是低端產品、次級產品因為需求增加，反而會價格增長。檸檬原理體現在中國就是窮人三樣、榨菜之類，窮人套餐等消費增長，人們儘可能減少開支、努力活著。」
秦鵬認為，中國消費結構的這種變化，還體現出中國經濟衰退的複雜性，不是傳統的、簡單的通縮或停滯性通貨膨脹，而是「一邊是火焰、一邊是冰山」，必需品等多項產品在通膨，而工業品和非必需品普遍通縮，這給中國政府的政策帶來難題。