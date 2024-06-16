美Fed今年恐降息1次！專家估可能提振美元　示警歐洲有更大波動 

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可是，對市場而言聯準會的調整或許過於謹慎，尤其CPI連續2個月放緩，市場認為通膨進一步回跌在望，聯準會今年再降息1次的可能性依然存在，目前市場的預期再1次與聯準會的有明顯落差，這個落差依舊成為在9月下一次，更新點陣圖前有可能提振美元，壓抑美股的可能。
楊傲正認為，對聯準會和市場而言，年內降息機率極大，差距只是1次還是2次。不過，這周市場相對專注較少的，可能是歐元區的動盪。 在歐盟的歐洲議會選舉過後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）突然宣布提前國民議會選舉，並馬上在6月底和7月初進行。
歐盟的歐洲議會選舉結果反映極右勢力崛起，其中在德法兩個歐元區最重要的經濟體，兩國極右陣型勢力都有明顯成長，尤其在法國更以過半姿態超越馬克宏的政黨。 假如法國7月真的變天，將有可能對目前以中間偏右為重心的歐盟在移民和經濟發展立場上產生更大的動盪，對歐元區目前經濟趨向一體化增加更多變數，對歐洲經濟走勢和歐元有更大的挑戰。
由於歐洲央行之前已啟動降息，接下來是否會調整降息步伐值得關注。楊傲正分析，除了歐洲的選舉可能導致經濟動盪，歐元區的通膨和歐洲央行的利率政策會否因聯準會的調整而出現明顯變化，也是重中之重。
美國之前的通膨反彈與油價、大宗商品價格創新高有關，同時美國破紀錄的寬鬆財政刺激也是重要原因之一，對比之下，歐元區通膨年初對油價反彈的敏感度並不強，相反，自5月起天然氣價格持續創年內新高對歐元區通膨而言是非常敏感。
他認為，一直以來，歐元區，包括經濟火車頭德法兩國的能源需求非常依賴天然氣，而天然氣價格近期的上漲如持續在目前區間內，甚至有進一步上漲可能，預料將會持續困擾歐洲央行降息策略。
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