罷免聲量排行榜曝光！國民黨這三人仇恨值最高 民進黨是她最危險
立法院三讀通過國會改革法案，行政院將移請立法院覆議，朝野對立衝突升高，藍綠也都喊出有可能遭推動罷免的立委。根據《榮泰創數據》分析，截至12日止，罷免聲量最高的前十名立委，國民黨有7位立委入列，民進黨則有3位，第一名是國民黨立院黨團總召傅崐萁，綠營第一名則是民進黨團幹事長吳思瑤。
記者何哲欣／台北報導
根據調查結果，傅崐萁，以高達1.5萬則罷免聲量位居榜首，他的好感度僅0.21，是所有立委中最低的，顯示出民眾對他的不滿情緒濃厚。排名第二的是頻繁於政論節目上露出、發言常引起爭議的葉元之，罷免聲量達1.3萬則，好感度為0.27。第三名則是不斷開闢戰場、有「空戰小天后」稱號的徐巧芯，罷免聲量達1.1萬則，好感度為0.36，雖稍高於前兩位，但罷免聲量仍不容小覷。
除了上述3位藍營立委外，台中的2位年輕立委廖偉翔、羅廷瑋也有破千則的罷免聲量，空戰實力堅強的王鴻薇和羅智強也榜上有名。民進黨方面，作為黨團幹事長且時常替黨發聲的吳思瑤，以及最年輕立委的黃捷，兩人的罷免聲量也均達3千則，台南的王定宇則位居第十。
若以仇恨值來看，《榮泰創數據》分析，在選舉中與對手得票率差距很小的葉元之，成為了眾矢之的的罷免目標。他經常是綠營政論節目的座上賓，不僅被冠上「通告咖」的稱號，在節目中為國民黨護航，卻因其回應與論述較弱，常未能完整回應其他來賓的質疑，因而堆積了不少仇恨值。