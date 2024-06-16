國人瘋買高股息ETF！央行示警當心價格風險　主管機關宜密切觀察

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也因為ETF讓投資人得以低廉的成本複製指數報酬，近年來廣受投資人青睞，使得ETF市場成長快速，規模日漸龐大。據統計，截至上年底，全球掛牌交易ETF資產總規模達11.5兆美元，主要集中於美國市場8.1兆美元，歐洲市場約1.79兆美元，亞洲市場約1.26兆美元。其中股權類ETF占比超過70%為最大宗，次為固定收益類ETF約為18%。
不過，央行也示警，雖然年年ETF廣受投資人喜好，但對金融市場仍帶來一些風險，恐造成市場波動加劇，並有5大主要風險，包括)系統性風險、助漲助跌風險、集中度風險、折溢價風險及追蹤誤差風險，當市場過度樂觀或不確定性增加時，部分投資者可能會模仿其他投資者的行為，形成「羊群效應」，例如民眾爭相申購、贖回股票型 ETF，投信隨之調整大量成分股，特別是當多檔ETF同時追蹤特定個股時，短期內可能稀釋個股基本面的影響力，增加基本面以外的短期股價波動，使其成分股價格的波動性更加提升。
不僅如此，ETF追蹤標的主要集中在少數幾家大公司時，這可能導致成分股間具有較高的聯動性，使得成分股股價間彼此的波動更趨一致，而ETF在次級市場的交易價格是由次級市場的供給及需求所決定，可能不同於淨值而產生折價或溢價的情形，加上ETF報酬率與標的指數報酬率的差異程度，可能原因包括基金支付費用、基金資產與指數成分股的差異、計價貨幣及交易貨幣間的匯率差價、ETF 成分股配股配息、基金經理人所使用的追蹤工具及複製策略等，造成ETF的資產淨值與股價指數間存在差異。
央行表示，全球股市在美國科技股帶動下持續走揚，加上市場預期主要央行貨幣政策方向轉趨寬鬆，各國股市紛創新高，台股也一樣，雖然今年以來外資買超台股金額不大，並在3月至4月間相對高點時逢高獲利了結，將資金匯出，但這期間台股ETF熱賣，在內資散戶及投信撐盤下，股價漲幅傲視全球。
今年以來，國人積極進場投資台股7，尤其3月起踴躍參與高股息 ETF 募集，帶動融資餘額顯著增加，並推升台股不斷創新高，國內投信法人持續買超台股，亦為推升台股的主要力量，尤其在全球股市走揚、科技業受惠AI議題、國內高股息ETF熱銷等利多因素帶動下，台股今年以來至6月7日漲幅達21.9%，僅次於美國費半的26.6%。
近年國內ETF快速成長，2018年底規模僅7446億元（國內股票型ETF為 1071億元），至今年4月底已達 4.78兆元（國內股票型ETF為1.92兆元），整體ETF規模過去5年間成長逾5倍，其中，國內股票型ETF成長更高達1688%，遠超過台股同期間市值成長率 120%。
隨ETF規模快速增長，其占台股市值比重亦逐漸上升，2018年底國內股票型ETF鎮規模僅占台股市值0.33%，至今年4月底提高至2.71%。去年初以來至今年4月國內股票型ETF日平均成交值約93億元，僅占台股總成交值約2.43%。其中，去年成交比重約2.14%，今年1月至4月升至3.09%。
以定期定額交易戶數排行觀之，前10名 ETF均為股票型，其中高股息ETF占5檔，且交易戶數遠高於股票交易戶數。ETF定期定額交易熱絡，亦帶動國內股票型ETF日平均成交金額逐步走高，至今年3月底為231億元，創歷史新高，顯見國人熱中投資ETF產品。
由於高股息 ETF 熱銷引發市場關注，金管會也在今年 2月底就ETF產品結構、資訊揭露、流動性3面向提出6項強化監理措施，以滿足投資人投資需求及保障投資人權益。
央行表示，目前國內ETF在台股占比雖不高，但其規模及參與投資者快速增長，未來對股市影響力勢將提高，主管機關宜密切關注ETF發展與變化，留意對台股可能產生助漲助跌的風險。同時，國人投資高股息ETF大多僅著重在高配息，卻忽略了價格風險，政府宜加強宣導投資理財知識，提醒民眾勿一窩蜂盲從進出股市，以免蒙受虧損。