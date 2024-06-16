32,988象迷擠爆大巨蛋！兄弟寫中職最高紀錄　阪神商品狂銷破千萬

高國豪「私約大嫂」風波未平！對方發文反擊：坦承自己之所作所為

▲P.League+新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，近期捲入個人私領域風波，昨日高國強的老婆劉家菱昨夜再度發文，內文犀利反擊寫道：「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為。」。（圖／攻城獅提供）
▲P.League+新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，近期捲入個人私領域風波，昨日高國強的老婆劉家菱昨夜再度發文，內文犀利反擊寫道：「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為。」。（圖／攻城獅提供）

NOWnews/綜合報導

P.League+新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，近期捲入個人私領域風波，他日前已在個人社群網站發文，強調未私約大嫂，也痛斥相關的不實言論。不過昨日高國強的老婆劉家菱昨夜再度發文，內文犀利反擊寫道：「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高國豪和妻子此前澄清沒私約大嫂

此前高國豪妻子在IG寫道：「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」並且親上火線反擊稱自己相信先生高國豪，「我與先生忍耐劉女士，在外造謠至少半年以上，有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家！」。

高國豪也在聲明中強調自己與大嫂無不正當關係，新竹攻城獅球團當時聲稱還在了解中，暫時無法回應。

高國豪大嫂再度發文：若要人不知，除非己莫為。

不過昨夜高國豪大嫂劉家菱在個人IG上發出聲明，稱高國豪夫妻於媒體上發布的律師聲明函，內容均為不實，請對方自重，不要讓家人和自己出盡洋相。

並且還直接表示，「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為，若要人不知，除非己莫為。」

🏀律師聲明全文如下：

本律師受當事人劉家菱女士委任意旨辦理，聲明如下:

一、 有關陳怡雯女士及高國豪先生於媒體發布之「律師聲明函」，內容均為不實，請陳怡雯女士及高國豪先生自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相。
甚且，上開行為恐另行涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為。

二、 本人奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所 為，若要人不知，除非己莫為，本人為顧慮親人間之情誼，更 無須利用媒體炒作新聞，所以不願訴諸媒體，也不願將相關證 據放在社群平台或提供給媒體大做文章。

三、 本人家境雖非大富大貴，但仍為小康之家，本人憑一己之努 力，於經濟上也有餘裕，陳怡雯女士於社群平稱本人有目的性 靠近藉此提昇自己的價值云云，說法實屬離譜，已經詆毀本人 及家人名譽。請陳怡雯女士自重，切莫再用類此說法，讓自己 與家人出盡洋相。

四、 另彭女士(本人顧及非公眾人士，暫不提及全名)未經本人同 意，將諸多涉及個人隱私之訊息提供予他人，甚至曲解內容、 造謠生事，此等行為可能已涉犯個人資料保護法、刑法毀謗等 犯罪行為。

五、 本人言盡於此，相關人如再有詆毀本人名譽之情形，本人無奈 之下，只能全力捍衛本人與家人之名譽，必當依法追究相關人 之法律責任。

本律師審核劉家菱女士提出之相關證物後，認其主張確有理由，茲
將其主張相應函達如上，敬請查照。

真亮法律事務所
林亮宇律師

🏀高國豪小檔案：

出生年月日：1998年9月22日（25歲）

身高體重：180公分、76公斤

出生地：宜蘭蘇澳鎮

最高學歷：東南密蘇里州立大學

效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）

經歷：

P. LEAGUE+年度新人王（2021）

2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）

3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）

2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）

2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）

高中籃球聯賽新人王（2015）

高國豪澄清未「私約大嫂」！愛妻坦承心情受影響發文：不再寬貸

高國豪澄清跟大嫂「無私約」！妻子發文力挺：我會與先生站在一起

高國豪與攻城獅簽5年3500萬大約！老哥高國強卻早已淡出職籃舞台

高國豪遭控「私約大嫂」！攻城獅還在了解中　合約剩2年1700萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載