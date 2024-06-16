高國豪「私約大嫂」風波未平！對方發文反擊：坦承自己之所作所為

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此前高國豪妻子在IG寫道：「劉嘉零小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？」並且親上火線反擊稱自己相信先生高國豪，「我與先生忍耐劉女士，在外造謠至少半年以上，有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家！」。
高國豪也在聲明中強調自己與大嫂無不正當關係，新竹攻城獅球團當時聲稱還在了解中，暫時無法回應。
高國豪大嫂再度發文：若要人不知，除非己莫為。
不過昨夜高國豪大嫂劉家菱在個人IG上發出聲明，稱高國豪夫妻於媒體上發布的律師聲明函，內容均為不實，請對方自重，不要讓家人和自己出盡洋相。
並且還直接表示，「奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所為，若要人不知，除非己莫為。」
🏀律師聲明全文如下：
本律師受當事人劉家菱女士委任意旨辦理，聲明如下:
一、 有關陳怡雯女士及高國豪先生於媒體發布之「律師聲明函」，內容均為不實，請陳怡雯女士及高國豪先生自重，切莫再用類此說法，讓自己與家人出盡洋相。
甚且，上開行為恐另行涉及犯罪，亦非公眾人物或其家人應有之行為。
二、 本人奉勸高國豪先生，應誠實向陳怡雯女士坦承自己之所作所 為，若要人不知，除非己莫為，本人為顧慮親人間之情誼，更 無須利用媒體炒作新聞，所以不願訴諸媒體，也不願將相關證 據放在社群平台或提供給媒體大做文章。
三、 本人家境雖非大富大貴，但仍為小康之家，本人憑一己之努 力，於經濟上也有餘裕，陳怡雯女士於社群平稱本人有目的性 靠近藉此提昇自己的價值云云，說法實屬離譜，已經詆毀本人 及家人名譽。請陳怡雯女士自重，切莫再用類此說法，讓自己 與家人出盡洋相。
四、 另彭女士(本人顧及非公眾人士，暫不提及全名)未經本人同 意，將諸多涉及個人隱私之訊息提供予他人，甚至曲解內容、 造謠生事，此等行為可能已涉犯個人資料保護法、刑法毀謗等 犯罪行為。
五、 本人言盡於此，相關人如再有詆毀本人名譽之情形，本人無奈 之下，只能全力捍衛本人與家人之名譽，必當依法追究相關人 之法律責任。
本律師審核劉家菱女士提出之相關證物後，認其主張確有理由，茲
將其主張相應函達如上，敬請查照。
真亮法律事務所
林亮宇律師
🏀高國豪小檔案：
出生年月日：1998年9月22日（25歲）
身高體重：180公分、76公斤
出生地：宜蘭蘇澳鎮
最高學歷：東南密蘇里州立大學
效力球隊：新竹御頂攻城獅（2020年至今）
經歷：
P. LEAGUE+年度新人王（2021）
2×P. LEAGUE+年度第二隊（2022、2023）
3×P. LEAGUE+年度防守第一隊（2021–2023）
2×高中籃球聯賽冠軍（2015、2017）
2×高中籃球聯賽冠軍賽MVP（2015、2017）
高中籃球聯賽新人王（2015）