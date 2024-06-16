黃國昌曝辯論破局過程 酸柯建銘邏輯錯亂 喊話賴清德「勇敢點」
民眾黨團連日拋出國會改革電視辯論議題，黨團總召黃國昌今（16）日也透露資深媒體人奔走三黨團希望舉辦辯論會、結果卻遺憾破局的過程。針對民進黨團總召柯建銘質疑，覆議案審查、表決在即，「用不著還要私設刑堂」。黃國昌則反酸柯建銘「邏輯有點錯亂」，並喊話總統賴清德「勇敢一點，接受出來公開辯論的邀請」。
記者林詠青／台北報導
針對各界關注國會改革電視辯論會破局一事，民眾黨立法院黨團總召黃國昌16日在立法院中興大樓出面說明，他指出，先前有資深媒體人出面向他邀約舉行辯論會，「第一時間我就欣然同意了」。黃國昌認為，該媒體人「禮數很夠」，對方昨天晚上向他表示，已經努力很久、問了民進黨團非常多人，最後得到的結果是「民進黨黨團不願意派人出來」。黃國昌進一步指出，從主持人的角度來看，如果只有國民黨跟民眾黨立委參與、沒有民進黨立委，舉辦辯論會的意義也不大，「我基本上也認同這樣的看法」，辯論會因此破局。
針對民進黨團總召柯建銘先前說電視辯論是「私設刑堂」，黃國昌進一步表示，這種說法「邏輯有點錯亂」，針對公共政策議題辯論在民主社會是再正常不過的事情，「柯建銘這樣子的邏輯，民主進步黨主席賴清德是不是要背書啊？我會希望賴清德主席勇敢一點，接受公開辯論的邀請。」
至於民進黨立委沈伯洋表示，早在國會改革法案三讀之前，他跟台北市議員苗博雅就已多次向黃國昌下辯論戰帖，質疑當時不辯論，卻在三讀後才提辯論？黃國昌則反擊，按照沈伯洋的邏輯，21日覆議案記名表決之前的2場審查是不必要舉行嗎？黃國昌表示不需要東拉西扯，只要對於是否接受電視辯論說清楚講明白。