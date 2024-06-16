AI帶動台股！下半年還有20家要掛牌、聚焦這產業　專家樂觀看明年

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香港市場IPO則出現回暖訊號，上半年有28家企業IPO，籌資額港幣121億元，與去年同期相比，家數和籌資額各減少3%和32%。由於利率持續升高和全球總體經濟增長的減緩，企業在香港股市發行數量和籌資額方面減緩。但港股在第2季，尤其是5月份開始回升，流動性等各項市場指標改善，第2季港股IPO家數、籌資額相較第1季分別增加33%、52%。
至於台灣上半年表現相當亮眼，共計27家公司上市、上櫃，籌資額總計新台幣184.02億元，籌資額相較去年同期成長123%，其中生技醫療業以52.24億元籌資總額，位居第一。中國A股與香港合計的IPO家數共72家，籌資額合計62億美元，相較去年同期各自減少64%和81%。
今年上半年台灣資本市場有27家企業掛牌，籌資總額184.02億元，與去年同期相比增加10家，募資額增加58.38億元，籌資額以生技醫療業52.24億元位居第一，籌資額以生技醫療及科技業各7家領先。
在上市部分，今年上半年有16家公司掛牌，籌資額122.15億元，與去年同期相比，上市家數增加7家，籌資額增加57.35億元，增幅88.5%。上市市場有2家KY公司，來億-KY、世界健身-KY公司合計的籌資額49.76億元。統計上市市場籌資額，金額最大為運動休閒產業的來億-KY，籌資金額33.04億元，占總籌資額27.05%；籌資額第二為汽車工業的巧新，籌資金額17.2億元，占總籌資額14.08%，兩家公司合計占上市籌資額的41.13%。
今年上櫃市場有11家上櫃，較去年同期增加3家，籌資總額61.87億元，較去年同期增加44.31億元，增幅約252.33%。今年上櫃公司產業類別以家數來看，生技醫療業為首共4家占比37%。籌資額部分，生技醫療業的昱展新藥為16.78億元，占總籌資額27.12%，籌資額第二為其他電子業的巨漢10.24億元，占總籌資16.55%，2家公司合計占上櫃總籌資額43.67%。台灣上半年的興櫃登錄公司28家，以工業、資訊軟體服務業、生技醫療業為主。
安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，回顧今年上半年，台股受到AI相關供應鏈產業推動，吸引外資大幅買超台股，5月單月淨匯入約3790億元，也是2011年以來單月淨匯入最高，截至5月底累計淨匯入約8293億元，造就台股站穩在2萬點以上。台灣IPO上半年市場，生技醫療產業加速申請送件，新創產業申請創新板成為主流，AI及能源將是下一波生力軍；生技醫療業、科技業及綠能環保為主要IPO產業。
展望下半年，近期國際包括美國Fed政策牽動全球經濟、美國大選影響國際政經、美中貿易再啟關稅戰爭等情勢多變；台灣經濟則逐步成長，央行升息進入尾聲，持續觀察美國貨幣政策，加上晶片帶動出口成長，科技產業更受惠AI趨勢。下半年台灣新股申請初次上市櫃的家數有20家，申請上市中的公司8家、申請上櫃12家，樂觀看待2024年台灣IPO市場。