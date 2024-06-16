台灣夜市「公認最盤小吃」是它！眾人買過全認同：老闆實在賺太大

超商也喝得到！揭港式甜品「楊枝甘露」身世之謎　竟與新加坡有關

▲由芒果、柚子肉、椰奶（或奶水）、西米露等成分組合成的楊枝甘露，據說是由香港知名餐廳「利苑酒家」發明，但是卻是跟新加坡飲食文化有關係。（圖／翻攝利苑酒家官網）
▲由芒果、柚子肉、椰奶（或奶水）、西米露等成分組合成的楊枝甘露，據說是由香港知名餐廳「利苑酒家」發明，但是卻是跟新加坡飲食文化有關係。（圖／翻攝利苑酒家官網）

記者葉盛耀/綜合報導

台灣芒果季到來，走到港式餐廳、手搖飲店、美式賣場，甚至今年在7-ELEVEN，也都能喝到以芒果為主的一款甜品「楊枝甘露」，外觀黃澄澄的，內容物除了芒果還有柚子肉、椰奶（或奶水）、西米露等，喝起來香甜又消暑。據說是由香港知名餐廳「利苑酒家」發明，但是卻是跟新加坡飲食文化有關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
「楊枝甘露」公認是由香港利苑酒家於1987年首創，當準備在新加坡開設第一間海外分店「利苑餐廳」的時候，為了因應當地全年炎熱潮濕的東南亞氣候，於是便在開業前，把原本到燉製甜品，改良成為一種冷吃的消暑甜品，便以冰凍的糖水、鮮奶油、西米露，結合芒果粒和柚子肉等食材，製成了這種口感滑潤和清甜爽口的新甜品。

▲今年就連超商也販售起楊枝甘露，「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」16oz，上市嚐鮮價75元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲今年就連超商也販售起楊枝甘露，「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」16oz，上市嚐鮮價75元。（圖／7-ELEVEN提供）
另外根據飲食作家鞭神老師之說法，是新加坡利苑餐廳開業前，香港利苑酒家依照當地的習俗，要舉行「撈魚生」的儀式。所謂的「撈魚生」就是將生魚片配上白蘿蔔、青紅椒、柚子肉等各種富有吉祥寓意的蔬菜水果切成的絲，擺成一個五顏六色的拼盤，再撒上芝麻、花生碎、五香粉、胡椒粉等調味料，大家一起用筷子夾起食物，一邊將食物高高挑起。

星馬兩國人相信，撈得越高越多，新的一年中就能步步高升、財運越盛。而撈魚生之後桌面總一片狼籍，代表福運多到溢出來，是很好的寓意。儀式結束後，由於剩餘了大量的葡萄柚，利苑酒家決定將之加入原本的芒果西米露中，經過改良後，就成為了現在的楊枝甘露。而「楊枝甘露」一詞原本是指觀音用楊柳枝灑下甘露，寓意這款甜品喝完有如甘露般令人神清氣爽而為之取名。

▲「楊枝甘露」一詞原本是指觀音用楊柳枝灑下甘露，發明者覺得這款甜品喝完有如甘露般令人神清氣爽而取此名。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「楊枝甘露」一詞原本是指觀音用楊柳枝灑下甘露，發明者覺得這款甜品喝完有如甘露般令人神清氣爽而取此名。（圖／記者葉盛耀攝）

7-11水蜜桃牛奶霜淇淋「買一送一」拚全家！夏天開喝楊枝甘露冰沙

CoCo楊枝甘露「第二杯0元」！星巴克「買一送一」今起爽喝18天

全家、全聯迎接芒果季！甜點最低42元入手　新鮮愛文芒果聖代必吃

馬辣愛文芒果吃到飽限時回歸！身分證「1250」中2碼　巨蛤吃到吐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載