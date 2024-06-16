超商也喝得到！揭港式甜品「楊枝甘露」身世之謎 竟與新加坡有關
台灣芒果季到來，走到港式餐廳、手搖飲店、美式賣場，甚至今年在7-ELEVEN，也都能喝到以芒果為主的一款甜品「楊枝甘露」，外觀黃澄澄的，內容物除了芒果還有柚子肉、椰奶（或奶水）、西米露等，喝起來香甜又消暑。據說是由香港知名餐廳「利苑酒家」發明，但是卻是跟新加坡飲食文化有關係。
記者葉盛耀/綜合報導
「楊枝甘露」公認是由香港利苑酒家於1987年首創，當準備在新加坡開設第一間海外分店「利苑餐廳」的時候，為了因應當地全年炎熱潮濕的東南亞氣候，於是便在開業前，把原本到燉製甜品，改良成為一種冷吃的消暑甜品，便以冰凍的糖水、鮮奶油、西米露，結合芒果粒和柚子肉等食材，製成了這種口感滑潤和清甜爽口的新甜品。
另外根據飲食作家鞭神老師之說法，是新加坡利苑餐廳開業前，香港利苑酒家依照當地的習俗，要舉行「撈魚生」的儀式。所謂的「撈魚生」就是將生魚片配上白蘿蔔、青紅椒、柚子肉等各種富有吉祥寓意的蔬菜水果切成的絲，擺成一個五顏六色的拼盤，再撒上芝麻、花生碎、五香粉、胡椒粉等調味料，大家一起用筷子夾起食物，一邊將食物高高挑起。
星馬兩國人相信，撈得越高越多，新的一年中就能步步高升、財運越盛。而撈魚生之後桌面總一片狼籍，代表福運多到溢出來，是很好的寓意。儀式結束後，由於剩餘了大量的葡萄柚，利苑酒家決定將之加入原本的芒果西米露中，經過改良後，就成為了現在的楊枝甘露。而「楊枝甘露」一詞原本是指觀音用楊柳枝灑下甘露，寓意這款甜品喝完有如甘露般令人神清氣爽而為之取名。