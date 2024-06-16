台灣火球男林振瑋6局飆5K！僅失2分繳出優質先發　奪本季第4勝

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林振瑋是在去年7月份與紅雀簽約，這也是紅雀隊史首位延攬的台灣球員，林振瑋是前旅美強投郭泓志的外甥，他們時常在休賽期一同訓練，前者球技也快速增進。本季林振瑋球速越飆越快，曾投出生涯最速的101英哩（約162.5公里）火球，打破潘文輝、羅嘉仁和曹錦輝的紀錄，成為台灣球速最快的男人。
今天林振瑋先發6局用89球，被敲5支安打，丟掉2分，投出5三振，送出3保送，繳出優質先發內容，為自己取得本季第4勝，防禦率為3.20。此役他失分發生在第1和第4局，都是因為被敲長打導致的，這也是他後續的課題。
劉致榮再度進傷兵
而另一方面，效力於紅襪2A的台灣好手劉致榮被球團放進7天傷病名單，本季第2度進入傷兵名單。事實上劉致榮本季之前就曾被放進傷兵名單，5月9日才進行復健賽回歸。
如今他再度進傷兵，目前還不確定狀況，本季他在2A已經登板5場，取得1勝1敗戰績，防禦率4.24。
林振瑋小檔案：
- 出生日期：2001年11月22日（現年23歲）
- 投打習慣：右投右打
- 守備位置：投手（屬於斜肩投球）
- 最快球速：161公里
- 最高學歷：中國文化大學
- 效力球隊：MLB聖路易紅雀
- 簽約金：54萬美金（約1700萬台幣）