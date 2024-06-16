國改覆議案621表決 小草622參戰「破解民進黨當家鬧事瘋狂行為」
藍鷹跟青鳥的國會改革地方宣講已經開戰，台灣民眾黨的「小草」也不缺席，將在6月22日於老地方台北榮星花園集會，訴求「反貪腐、護台灣，反造謠、要真相」，把國會聽證調查制度的監督功能說清楚、講明白，一起破解「民進黨當家鬧事的瘋狂行為」。
記者林詠青／台北報導
台灣民眾黨今（16）日在臉書貼出「反貪腐，護台灣」活動文宣，開頭就強調「如果行政權是一把刀，可以深入各個角落、攫取無限資源，立法權就是它的刀鞘，可以保護人民避免遭受不當侵害」。民眾黨以美國國會聽證調查權為例指出，水門案聽證會證明了白宮主導竊聽事件，導致尼克森下台；川普前顧問因拒絕出席聽證會，則被以「藐視國會」判刑4個月，這些都是民主國家常態。
民眾黨更批評，民進黨指責國會聽證調查權、藐視國會罪是「反民主」，只是顯示民進黨的無知。顯然民進黨想要的，是一個「不被監督、不被制衡、絕對的權力」，好讓自己能夠絕對的腐化。
民眾黨強調，國會改革法案已經通過、而且勢在必行，人民都在等著，沒有合約的2500萬顆雞蛋採購、綠能弊案、王義川電信信令案等真相水落石出，呼籲支持者6月22日「一起破解民進黨當家鬧事的瘋狂行為」，請中道力量站出來。