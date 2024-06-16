解婕翎將赴上海拍片陷風波！收死亡威脅「會X了妳」又求她別報警
網紅波特王12日突爆料，中國正在計畫邀請台灣網紅免費去當地旅遊拍片，消息一出引發熱議，也讓不少近期到大陸旅遊的網紅遭炎上。女星解婕翎14日透露自己近期計畫要去上海拍片旅遊，卻收到死亡威脅，令她直呼「好恐怖！」
記者薛羽彤／綜合報導
解婕翎14日在Threads發文透露，自己先前已計畫月底要去上海拍片玩，「結果最近網路上有一些討論的議題。 真的覺得很衰是不是要被燒到了。」她苦惱直呼：「啊我機票買了、飯店訂了、迪士尼搶票了，燒成這樣我…」昨（15）日她再度更新近況，曬出自己收到死亡威脅的私訊，內容寫著「妳為什麼去中國，妳最好不要讓我在台北遇見妳，要不然我會殺了妳。」
接著，解婕翎又曬出另一張截圖，對方聲稱自己是國小生，深怕解婕翎報警，急著解釋自己只是被網友帶偏，連忙向解婕翎道歉，「我還小，在上國小，妳不要報警，我會被抓的，對不起。」對此有網友認為對方用語很不像台灣人，質疑是中國人來帶風向，「我給你道歉、帶偏了，都不是台灣人的用語」、「還是得讓他長個記性吧！至少報警找人出來做個筆錄吧」、「一定要報警，孩子沒學到教訓是不會學乖的」、「抓出來看就知道是不是小學生了。」