名家論壇》韋安／國會職權法覆議案論述戰「2大關鍵」！

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行政院對國會改革之修法結果，提出覆議案。經總統賴清德核可後，行院已行文立院進入覆議程序。情況會這樣發展，一點不令人意外。
除了行政院提出的「7大覆議理由」外，政院發言人陳世凱表示，如果認真研讀覆議理由書，還可以找到更多窒礙難行的原因（理由）。不過，「第8個理由」並沒有寫在覆議理由書。
這個理由就是，在修法之前，民進黨定調：「表決可以輸，論述不能輸」。在立法院表決攻防的戰場之外，開啟「論述戰」第二戰場，而且大有斬獲。
年輕人站出來了，反對藍白修法的「青鳥行動」，在立院外的抗議活動，最多有7到10萬人，聲勢浩大。民進黨政策會執行長王義川，日前表示因國會改革修法，促使不少年輕人，開始產生挺綠、討厭藍白的民意變化。
王義川先稱，是以手機訊號辨別集會人群差異大數據，後來又改口說是「用膝蓋想的」，得出的結論。但無論如何而來，這個民意變化是「真的」。
2024大選，民進黨只得到4成民意支持。但是國會改革法案的攻防戰，卻為綠營不用在施政方面做出新成績，就可以得到，年輕民意回流支持的「天賜良機」。
現在，當然要提覆議案，繼續在國會改革法案議題上，乘勝追擊，擴大爭取民意支持的戰果。接著，還會有釋憲。以及本屆立委就任滿1年，明年2月開始的立委罷免大戰。
而未來，綠藍白3黨，圍繞著國會改革修法議題，所衍生出的論述大戰，民意動員角力中，最終將會對決在「2大關鍵點」。
一是綠藍白要論述攻防，國會改革修法，藍白立委是不是「高危險群體」（藍白兩黨）？是不是「裡應外合」賣台害台之舉？
二是3黨要論述攻防，修立法的結果，是否是看齊民主國家國會制度，具有防弊揭弊的十足正當性？
【「裡應外合」、「高風險群」論述戰】
當國會改革法案，在立院審議時，場外青鳥抗議的理由，除了不滿程序中，黑箱、不討論、沒收民主，最有號召張力的指控，就是藍白2黨「裡應外合」。
而早在5月3日，民進黨團舉辦，「藍白合作賣台、國會香港化定型」記者會。民進黨團總召柯建銘，嚴詞批評，藍白聯手賣台，沒收國會、民主及憲政體制，無所不沒收。台灣香港化是定格的，且越來越嚴重，絕對是國家危機。
5月20日，柯建銘在黨團記者會中，再度向立法院長韓國瑜喊話，要求第二天繼續審議國會改革法案的院會，應該暫停，休息協商。柯質疑，為何要急著通過國會改革法案？是否已接獲中共交代，要求限期完成？並言稱，「堡壘很堅固，從內部破壞開始」。
國會改革法案5月28日三讀通過後，有人就開始釋放訊息，「尋找堡壘內的敵人」。6月4日，「資訊戰專家」、民進黨男性不分區排第一的立委沈伯洋，接受自由時報訪問時表示：
「台灣應該要有一個應對中國的作戰中心，評估中國在政治、經濟上如何滲透及可能間諜行動，對國內「高風險群』進行控管」。
沈伯洋提及：「『高風險群』有幾十萬人，一開始就要管好，要讓這些人知道自己是高風險，有些事不可以做。現在的問題是，台灣有哪個單位專門負責第五縱隊？判斷哪些人是中國在地協力者」？
雖然，「第五縱隊」一說引發爭議後，6月11日，沈伯洋在立院總質詢時，修正了自說法表示「第五縱隊只是個假議題」。但是，對「高風險群」則堅持不放。
在臉書發文及受訪時，解釋他起初說的是，「第五縱隊是問題，但難認定，應該以風險高低來看，風險高需要控管，例如立法委員」。並且白紙黑字地強調，「我從頭到尾立場都一樣，風險高低才是重點，而且立法委員是最高風險。應該要管制。」
這位「資訊戰專家」，不僅清晰地定調「立法委員是最高風險」。還帶頭付諸行動，向「高風險群體」宣戰。
民進黨中央啟動的「反濫權、護民主」巡迴宣講，第一場6月14日，在花蓮的首戰中，沈伯洋便領軍登台。向他口中「高風險群」，開了有指標意義的「第一槍」。
沈伯洋指控，傅崐萁、黃國昌通過的法案（國會改革），還不是最大的問題。更可怕的，傅、黃2人有一套整體計畫，以立法權來「掏空台灣」，將國家徹底毀滅。
因為，過往編列預算都是行政院的職責；但是，現在全部改成立法院決定」，甚至是都交給黃國昌、傅崐萁決定。
沈還舉例論述：「假設他們今天訂一個法案，要求我們得花10兆、在10年內從北京蓋一條通台北的鐵路，通過之後行政部門就要做欸！請問有道理嗎？」
「高風險群」、「裡應外合」、「沒收民主」、「台灣香港化」，從現在到明年2月開始的立委罷免戰，都將是政治熱門詞。國民黨、民眾黨可能如何接招？
【國會改革正當性、用法適格是關鍵】
多數民意支持國會改革，卻有不少民意質疑修法過程黑箱，有過度擴權反民主。藍白2黨，尤其國民黨以為「有說清楚」，但民眾其實「沒聽清楚」。
重新成為立院第一大黨的國民黨，可以主導議事，並一再贏得表決戰，但恐怕陷入，只贏面子，卻輸裡子的長期耗損中。民意支持度和好感度持續下滑。
推動近6成民意支持的國會改革法案，但《美麗島電子報》5月國政民調結果（5月21—23日調查），國民黨政黨好感度，比4月，下降3.0%，為32.9%。更比2月，新國會開議時的37.5%，下滑了4.6%。
負向評價，國民黨5月則創下新高，達57.3% ，比4月暴增7.6%。與2月時的48.1%比較，則增加了9.2%。
而在立院挫敗的民進黨，5月的政黨好感度為46.1%，比起4月增加2.6% ；負向評價，5月為45.0%，比4月 減少0.9%。
這樣的民意流動，證明國民黨在新國會中，人頭多過民進黨，主導議事和表決贏了，但論述贏不過綠營。整體表現，也沒有達成，使國民黨立委席次大幅增加的民意期待。
首先，在未來曠日持久國會改革論述戰中，藍白陣營必須首先說清楚，國會改革修法，立委和立院的質詢權、調查權及聽證權，以及相關處罰規定，是否與美歐民主國家的國會權力相同。有無超出它國國會權適用範疇，有無超出它國國會制度相關裁罰刑度。
其它民主國家普遍有的國會權力，台灣也應該有，且無濫權濫罰，才能證明立法的必要性，和「追求符合民主進步價值」的正當性。而非居心叵測，只為政治鬥爭，和為難修理執政黨。
目前，藍白2黨成國會多數，但僅少數幾個立委，敢真爆料、真揭弊，或以專業議事說理，爭取到中間和年輕選民認同。其他一些新科藍白立委，除了表決外，監督和揭弊力，和社會影響力，恐怕還在一些有分量的名嘴之下。
此外，覆議案若被立院否決未過，在國會中被適用時，藍白立委更要審慎和專業使用新法。要用修法而得新增立法職權，做出讓選民有感，防弊揭弊，監督行政權的具體成效。
而非拿把「新刀」亂比劃，討同溫層掌聲。只為表演戰力，卻沒戰績戰果，反而會失分流失民意。
新國會新科立委，有些以為講話大聲就是有戰力，把官員當狗一樣呵斥修理。卻不懂輕聲說重話，多做功課拿證據、數據，用講道理，來爭取到同溫層以外的民意，才是有效真戰力。
民進黨之所以，短短8年成為雙少數執政政黨，就是因為濫用權力。在野黨雖然聯合成多數，若不當濫用新取得的國會權，出格出包，可能殺敵800，自傷1000。
只有讓民眾普遍認同，國會改革修法的十足正當性，並且驗證在揭弊、防弊有用，才能證明國會改革，是為幫台灣政壇貪腐「去風險」，而非「高風險」。
【結局】
黃國昌2016當選新北區域立委，「罷昌案」2017年12月16日，投票未過。3Q陳柏惟2020當選台中區域立委，「罷Q案 」2021年10月23日，投票罷成。這場國會改革修法引發的政治大戰，最終結局，可能也要到明年10月後才能落幕。
覆議案應該過不了，接著的釋憲案大概率會過，但這不代表真正輸贏。綠藍白3黨，經過國會改革論述大戰，誰能得到更多民意支持，才是真正贏家。
明年10月後，民進黨有可能，立委罷免戰後，多1、2席立委成第一大黨，甚至單一多數黨。藍白也可能，贏得論述戰，經此一役民意基礎變更多更穩，反而多了2028的一絲機會。
而綠對藍白2造陣營，最大敵人其實都是自己內部。一邊以為「抗中保台」得心應手，一邊以為國會多數人多力大，但都要小心用力不當。
到底是為了揭弊防弊，為台灣政壇貪腐「去風險」？還是背後有特別目的「高風險」行為？
這場圍繞著國會改革修法的論述大戰，直到明年底，才能分出勝負輸贏。3黨都要小心「衝太快」，不拼民生拼政治，讓民意反彈，而大翻車的「高度風險」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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