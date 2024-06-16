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K湯對勇士「鬧脾氣」！小將Moody自爆遇過類似情況：都媒體在搞事

▲金州勇士隊明星射手「K湯」Klay Thompson(右)，近期與球隊續約談判並不順利，且許多動作都被網友放大檢視，稍早勇士小將Moses Moody(左)也在節目上談到自己的看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士隊明星射手「K湯」Klay Thompson(右)，近期與球隊續約談判並不順利，且許多動作都被網友放大檢視，稍早勇士小將Moses Moody(左)也在節目上談到自己的看法。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

K湯「鬧脾氣」與勇士切割？NBA美國職籃金州勇士隊明星射手「K湯」Klay Thompson，近期與球隊續約談判並不順利，隨後也在社群Instagram上被網友發現取消追蹤勇士隊官方帳號，並且刪除2022年奪冠時的一些照片。勇士小將Moses Moody稍早也談到此事，他則自曝自己過去也遭遇過類似情況，也希望網友能夠小心部分媒體的煽風點火

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Moody自曝遇類似情況　只是過去他根本沒追蹤

最近在一檔名為《ABC7》的節目當中，勇士隊小將後衛Moses Moody在閱讀媒體報導關於Klay Thompson的這些內容時，向球迷發出警告，他說自己上個賽季也遇到過類似的情況，只是事實上他從未在賽季中關注過球隊，因此退追球隊官方帳號一事，全然是無稽之談

「他們有一段影片說我取消了對勇士隊的關注，但事實上我從一開始就沒有關注。我一整年都沒有關注，所以你必須小心媒體在這其中玩弄是非。」Moses Moody在節目上說到。

舊金山灣區體育廣播電台《95.7 THE GAME》主持人Dan Dibley，稍早則在節目上談到Klay Thompson為何會這樣做，「如此我們距離自由球員市場開啟還有18天，而這種情況的發生，這告訴我雙方並沒有達成共識（就續約達成一致）。Klay對此並不滿意，隨後則反應在個人社群上。」

K湯今夏真要走人？　魔術對他頗感興趣

而根據美國媒體《Bleacher Report》的說法，奧蘭多魔術如今對於Klay Thompson頗感興趣，有可能為他提供一份3年約8190萬美元（約台幣26.5億元）的合約。而勇士隊恐怕無法匹配這樣的薪資，加上Thompson如今的許多動作，也讓外界質疑雙方是否真的「撕破臉」，K湯會不會真將在休賽季琵琶別抱，也是外界關注焦點。


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