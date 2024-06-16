K湯對勇士「鬧脾氣」！小將Moody自爆遇過類似情況：都媒體在搞事

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最近在一檔名為《ABC7》的節目當中，勇士隊小將後衛Moses Moody在閱讀媒體報導關於Klay Thompson的這些內容時，向球迷發出警告，他說自己上個賽季也遇到過類似的情況，只是事實上他從未在賽季中關注過球隊，因此退追球隊官方帳號一事，全然是無稽之談。
「他們有一段影片說我取消了對勇士隊的關注，但事實上我從一開始就沒有關注。我一整年都沒有關注，所以你必須小心媒體在這其中玩弄是非。」Moses Moody在節目上說到。
舊金山灣區體育廣播電台《95.7 THE GAME》主持人Dan Dibley，稍早則在節目上談到Klay Thompson為何會這樣做，「如此我們距離自由球員市場開啟還有18天，而這種情況的發生，這告訴我雙方並沒有達成共識（就續約達成一致）。Klay對此並不滿意，隨後則反應在個人社群上。」
K湯今夏真要走人？ 魔術對他頗感興趣
而根據美國媒體《Bleacher Report》的說法，奧蘭多魔術如今對於Klay Thompson頗感興趣，有可能為他提供一份3年約8190萬美元（約台幣26.5億元）的合約。而勇士隊恐怕無法匹配這樣的薪資，加上Thompson如今的許多動作，也讓外界質疑雙方是否真的「撕破臉」，K湯會不會真將在休賽季琵琶別抱，也是外界關注焦點。