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拜登、川普將正面交鋒！首場辯論規則出爐　麥克風靜音控管防插嘴

▲美國總統拜登（右）和前總統川普（左）的首場電視辯論將於6月27日登場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（右）和前總統川普（左）的首場電視辯論將於6月27日登場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2024美國總統大選即將在11月登場，不過在正式投票之前，美國現任總統拜登以及前總統川普要先在辯論台上進行交鋒。拜登與川普的首場電視辯論將於27日登場，屆時約進行90分鐘，並包含2次廣告時間，兩人不允許使用任何道具或是準備筆記，且在除了發言時間之外，麥克風將會被調成靜音。

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根據《CNN》、《路透社》報導，拜登（Joe Biden）與川普（Donald Trump）在今年5月同意在選前進行2場電視辯論，第一場將於6月27日登場，在喬治亞州亞特蘭大市舉行，由CNN當家主播塔柏爾（Jake Tapper）和巴希（Dana Bash）共同主持，這是拜登與川普在2024美國總統大選選戰開跑以來，兩人的首次交鋒。

這場辯論會將持續90分鐘，其中包括2個廣告插播的休息時間，但在此期間，幕僚不得與候選人互動，棚內也不會有觀眾。

兩名候選人將站上規格一致的講台，至於誰用哪一個講台，將拋硬幣決定。辯論期間，除了輪到發言的候選人之外，麥克風將會調成靜音。兩人只會獲得一支筆、一張紙和一瓶水，不允許使用任何道具、提詞機或是預先準備好筆記。

《CNN》表示，儘管此次辯論與先前辯論有所不同，但和過去一樣，「主持人將會動用手邊所有工具來掌握時間，也將確保這是一場文明的討論會」。拜登與川普上次於2020年舉行的辯論火藥味十足，當時川普不斷插嘴，讓拜登一度不悅，甚至脫口而出要川普「閉嘴」。

▲這次電視辯論將會控管麥克風，避免發言方被插嘴。圖為2020年拜登與川普進行辯論資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲這次電視辯論將會控管麥克風，避免發言方被插嘴。圖為2020年拜登與川普進行辯論資料照。（圖／美聯社／達志影像）
預期拜登團隊將會聚焦在墮胎權、民主現況和經濟問題，而川普團隊則著重於移民問題、公共安全和通貨膨脹。除了這場辯論之外，第2場電視辯論將於9月10日登場，負責單位為美國廣播公司（ABC）。

《CNN》指出，參與辯論者還需在各州選票上列名、達到270張選舉人票的門檻，並在四項全國性民調中獲得至少15%的支持率。除了拜登和川普之外，獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）有機會達標，但其他候選人滿足這些條件的可能性較小。

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