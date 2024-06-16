歐國盃／西班牙3:0電爆克羅埃西亞！16歲Yamal刷破兩大最年輕紀錄

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上半場第29分鐘，Álvaro Morata為西班牙打破僵局，攻入個人第7顆歐國盃進球，在歐國盃歷史上僅次於Cristiano Ronaldo（14球）和Michel Platini（9球）。
Morata一直是西班牙倚賴的得分來源，累計踢入36球；攤開西班牙隊史來看，僅次於David Villa（59球）、Raúl（44球）和Fernando Torres（38球）之後。
在助攻Morata取得首球後，Fabián Ruiz在第32分鐘從禁區外射入西班牙的第2球，接著Dani Carvajal在補時階段再下一城，上半場西班牙已經取得3：0領先，這是西班牙自2008年歐國盃以來，首次在上半場攻入3球，也早早為比賽定調。
此外，Lamine Yamal今日迎歐國盃首秀，這位效力西甲巴塞隆納的小將，以16歲又338天成為歐國盃最年輕的出賽球員，而且他為Carvajal送出助攻，同樣寫下歷史紀錄。
西班牙VS克羅埃西亞 數據紀錄重點整理
這是西班牙隊史第二次在歐國盃贏對手至少3球，第一次是在2008年歐國盃小組賽首輪4：1擊敗俄羅斯。
克羅埃西亞追平隊史在國際大賽（世界盃/歐國盃）最慘輸球紀錄，1996年歐國盃對上葡萄牙，以及2022年世界盃對陣阿根廷，兩場克國皆以0：3慘敗。
排除12碼PK大戰，克羅埃西亞在最近5次的國際大賽（世界盃/歐國盃）中，有3次點球未能轉化為進球，而Unai Simón成為自Iker Casillas在2010年世界盃對陣巴拉圭以來，第一位在國際大賽中撲出點球的西班牙門將。
克羅埃西亞名將「魔笛」Luka Modric在國際大賽（世界盃/歐國盃）出賽達到9場，僅次於「C羅」Cristiano Ronaldo（10次）及Lothar Matthäus（9次），成為史上第三位達到此成就的歐洲球員。