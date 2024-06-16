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AI將讓台灣受惠！黃仁勳要企業抓住機會　談教育享受過程非分數

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台接受《TVBS看板人物》專訪時，除談到台灣在全球AI產業定位，要台灣企業抓住機會，同時也談到教育「享受比賽過程，而不是分數」。（圖／TVBS提供）
▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台接受《TVBS看板人物》專訪時，除談到台灣在全球AI產業定位，要台灣企業抓住機會，同時也談到教育「享受比賽過程，而不是分數」。（圖／TVBS提供）

記者顏真真／台北報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前訪台再颳起旋風，他在接受電視媒體專訪時，也談到台灣在全球AI產業定位。他說，輝達現在每年營運成長過千億美元，其中絕大部分都在台灣生產，這股AI成長驅動力將讓台灣受惠，AI產業革命能夠重新定義軟體如何被塑造，還有AI可以創造什麼樣的軟體，在AI生態系裡，所有台灣企業應該抓住契機。他也談到教育，要「享受比賽過程，而不是分數」，盡其所能，盡力專注成為好的學生，結果自然會展現在成績。

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黃仁勳在台期間接受《TVBS看板人物》專訪，詳細訪談內容也將於今（16）日晚間首播，不過，部分專訪內容也已釋出。黃仁勳談到全球AI產業及台灣在AI生態系的定位。他表示，AI是一個新的開始，輝達準備很久，台灣所有科技產業也都全力投入AI，他很高興看到這個現象，輝達所有合作夥伴也積極推出很多新產品，輝達每年營運成長幅度超過千億美元，其中絕大部分都在台灣生產，這個AI應用的成長機會，這股驅動力也將讓台灣受惠，台灣企業將在AI革命浪潮中蓬勃發展。

他也談到，AI產業革命能夠重新定義軟體如何被塑造，還有AI可以創造什麼樣的軟體，在AI生態系裡，所有台灣企業應該抓住契機。

至於輝達在市場是否無強勁競爭對手？黃仁勳強調，輝達是市場創造者（market maker），並非市占掠奪者（share taker），後者不是輝達的本質，輝達傾向創造未來，輝達是要創造未來，不是去抄襲他人，他期盼的輝達，就是不用擔心結果，而是要擔心是否做正確的事，這些事會帶來什麼結果」。

他也鼓勵年輕人「享受比賽過程，而不是分數」，上學盡其所能，選對課程，做好好自己的功課，專注做好的學生，結果自然會展現在成績上。

他也提醒，若反其道而行，只教孩子關注在分數上，孩子就會選擇比較容易的課程，只專注在課堂上的表現，而不是學習，這樣反而是錯誤學習， 結果只願承擔較少風險力，不願挑戰自我。

黃仁勳說，他比較希望輝達能不斷挑戰自己，發現未知的事物，做別人沒做過的事，而且願意接受失敗，願意在過程中學習，而不是要只是拚命實現增長或毛利率等。

對於大家好奇他為何這麼愛逛台灣夜市，黃仁勳說，因為大家人都很好、很熱情，也很努力討生活，他很開心可以支持他們，尤其小時候逛夜市的記憶都還在，「我非常喜歡夜市」，還說即便他臉上有一道很大的疤，就是在夜市弄傷的，但「我對夜市還是有很美好的回憶」，夜市在他心裡有特殊的地位。

他也透露，上次台積電創辦人張忠謀跟他逛夜市，這應該是張忠謀的第一次，被問到怎麼說服張忠謀跟他逛夜市？黃仁勳說，「他自己想去」，我們去了2個不錯的地方，吃了蚵仔煎、刨冰，他也很高興，重要是我們很喜歡聚在一起。

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