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21萬家務移工沒保障！現身抗議盼納長照人力　衛福部也回應了

▲台灣有約21萬的家庭看護工，沒有受到任何勞動法令的保障，台灣移工聯盟今（16）日赴衛福部前抗議，要求家務勞動要有法令保障外，並納入長照體系人力規劃。（示意圖／shutterstock）
▲台灣有約21萬的家庭看護工，沒有受到任何勞動法令的保障，台灣移工聯盟今（16）日赴衛福部前抗議，要求家務勞動要有法令保障外，並納入長照體系人力規劃。（示意圖／shutterstock）

記者顏真真／台北報導

隨著高齡社會來臨，相關照護需求也日益增加，更因勞動人口不足，開放移工市場補足人力缺口，只是全台灣近77萬的外籍移工，有約21萬的家庭看護工，沒有受到任何勞動法令的保障，今（16）日台灣移工聯盟就到衛福部外抗議，除要求家務勞動要有法令保障外，更應該將家務移工的人力納入長照體系的人力規劃之中。對此，，衛福部則回應，已規劃開放讓中階技術人力轉社區或居家式服務機構的照服員。

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2011年6月16日國際勞工組織正式通過了第189號《家務勞工公約》以保障家務勞工的權益，並訂定6月16日為「國際家務工日」，台全台灣近77萬的外籍移工，卻約21萬的家庭看護工，沒有受到任何勞動法令的保障，處在長工時、低工資、休假不固定，血汗勞動之下。台灣移工聯盟、移工、聲援團體，今日到衛福部前抗議，要衛福部面對一直在為台灣提供長期照顧服務的家庭看護工及長照制度問題。

台灣國際勞工協會專員王俐婷指出，剛開始引進移工時，台灣還沒有公共化長照政策，政府以政策刻意壓低移工薪資水準，且讓移工處於24小時待命狀態，沒有足夠休息，「這樣的個別家庭聘僱制度，實質上就是一個奴工制度、是血汗長照」；即使有了長照10年計畫、長照2.0等政策，家庭看護工的處境仍然沒有好轉，與長照彷彿兩個平行世界。

王俐婷直指，由於政府長照量能不足，加上行政程序繁瑣冗長，相較之下外籍家庭看護工好用又便宜，所有事情都經由仲介代辦，才更吸引民眾，而近期放寬聘用家庭看護工資格的討論，更為政府長照做不好解套，卻只是把照顧丟回家庭領域中。王俐婷也呼籲，不應有人在照顧過程中受到傷害或剝削，呼籲衛福部讓家務移工受勞動法令保障，將家務移工人力納入長照體系，並逐步廢除1對1、24小時在宅的家庭聘僱制度，轉為由機構聘僱、多對多式照顧。

對此，衛福部長期照顧司副司長吳希文接受媒體聯訪時回應，衛福部已著手規劃，符合一定語言能力檢定、照顧技術成熟的外籍看護中階技術人力，未來可適度逐步開放其受聘為社區或居家式服務機構的照顧服務員。

至於外籍家庭看護工納入長照體系，吳希文提到，就業服務法已開放機構申請外籍看護工，可是因家庭看護工屬於家庭雇主，工作性質為居住在案家，提供陪伴照顧，與長照人員屬性、定位不同，衛福部會持續搜集意見，審慎評估。有關勞動條件部分，勞動部已就國際勞工組織第189號「家事勞動公約」進行法規檢視作業。

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