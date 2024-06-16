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台南農產觀光進日本市場　黃偉哲快閃老字號超市TSURUYA

▲南市府積極開發農特產品銷日，黃偉哲也特別利用週末以24小時快閃日本老字號超市TSURUYA分店盼在提升台南芒果銷售量同時，也同步提升台南國際知名度。（圖／台南市政府提供）
▲南市府積極開發農特產品銷日，黃偉哲也特別利用週末以24小時快閃日本老字號超市TSURUYA分店盼在提升台南芒果銷售量同時，也同步提升台南國際知名度。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

台南市政府積極開發農特產品銷日通路，市長黃偉哲更兩度率團參加東京食品展其中，在日本成立超過百年的老牌超市TSURUYA(鶴屋)超市，自去(112)年起連續2年採購台南的鳳梨與芒果上架販售，黃偉哲也特別利用週末以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店了解芒果上架與觀光推廣情形，盼在提升台南芒果在日本銷售量的同時，也同步提升台南國際知名度。

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▲適逢連續假日TSURUYA位於群馬縣前橋市的分店吸引不少消費者們購買台南芒果。（圖／台南市政府提供）
▲適逢連續假日TSURUYA位於群馬縣前橋市的分店吸引不少消費者們購買台南芒果。（圖／台南市政府提供）
TSURUYA(鶴屋)超市不僅曾在東京食品展時與黃偉哲洽談在台南芒果產季期間辦理台南展(Tainan Fair)，且更以台南400Logo作為主視覺，並同步陳列台南觀光宣傳資訊，讓消費者採購品嘗台南愛文芒果的同時，也能認識台南同步推廣台南觀光與台南400。 

▲TSURUYA位於群馬縣前橋市的分店芒果上架攤位旁也放置有台南400觀光推廣文宣。（圖／台南市政府提供）
▲TSURUYA位於群馬縣前橋市的分店芒果上架攤位旁也放置有台南400觀光推廣文宣。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，台南愛文芒果香氣撲鼻，甜美多汁不膩口，從田間採收、蒸熱、包裝、運送，都經過嚴謹的品管，因此交到日本消費者手上的芒果，都具備品質保證，相信夏日紅寶石的美味，一定能擄獲日本消費者的味蕾。

黃偉哲也認為，透過市府團隊結合農民、業者的努力，近年台南優質農特產品包括鮮果、冷凍品、加工品等在日本逐漸受到消費者肯定，除了此次到訪的TSURUYA以外，其他包括永旺、丸久等大型連鎖超市也都開始穩定採購台南商品，顯示出台南農特產品的品質禁得起日本超市的嚴格考驗，未來台南會持續努力，將台南的好東西推廣到國外市場。

TSURUYA創業於1892年，在東京近郊長野縣、群馬縣等地擁有約60家左右大型連鎖超市，去年台南市應群馬縣前橋市邀請參加道之驛前橋台南祭時，TSURUYA也同步辦理芒果銷售活動。

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