美密西根隨機槍擊釀9傷！槍手闖戲水池連開28槍　逃回住宅輕生亡

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《美聯社》報導指出，這起事件造成包含2名兒童在內，至少9人受傷，其中一名8歲男童頭部中槍，情況危急；另一名4歲孩童的大腿中槍，情況穩定。他們的39歲母親腹部和腿部中槍，也處於情況危及的狀態。當局起初表示有10人受到槍傷，但後來與醫院核實消息之後，傷者人數下修。
警方未公布槍手的真實身份，僅公開是一名42歲男子。奧克蘭郡警長布沙爾（Michael Bouchard）研判槍手為隨機犯案，犯案動機仍尚待調查。
布沙爾指出，警方在現場找到了一把口徑9毫米的半自動手槍，以及三個用罄的彈匣，隨後警方依據槍枝註冊的地址找到槍手與母親同住的住宅地址，僅距離案發現場不到800公尺。在警方試圖聯繫槍手之後，執法人員突擊進入住宅，並部署無人機開始檢查房屋。據悉，無人機經過廚房時還發現桌上疑似有另外一把半自動步槍。
當警方包圍該棟住宅後，隨即呼籲民眾請勿靠近並尋找避難所。不過當局稍早宣布，槍手已輕生死亡。
當地警方稱這起事件為「沉重打擊」，並強調該社區仍在從2021年發生在牛津高中的槍擊事件中恢復過來，「我們還沒有完全理解牛津發生了什麼，現在我們又在處理另一個完全的悲劇」。
2021年11月30日，美國密西根州底特律遠郊牛津鎮的牛津高中發生一起槍擊案，該校15歲的高二學生向同校學生開火，造成4名學生死亡，7人受傷，其中包括一名教師。兇手行兇不久後被警方逮捕。兇手被控一級謀殺罪及恐怖主義引致死亡等罪名。
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