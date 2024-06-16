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基隆在地的SBL球隊即將誕生！幸福豹後首隊　台灣籃壇隊伍又增加

▲今年超級籃球聯賽（下稱SBL）不僅在基隆首辦正式賽事，更將繼30年前中華職籃（CBA）幸福豹之後成立在地球隊。（中華籃協提供）
▲今年超級籃球聯賽（下稱SBL）不僅在基隆首辦正式賽事，更將繼30年前中華職籃（CBA）幸福豹之後成立在地球隊。（中華籃協提供）

記者黃建霖/綜合報導

屬於基隆的SBL球隊即將誕生！今年超級籃球聯賽（下稱SBL）不僅在基隆首辦正式賽事，更將繼30年前中華職籃（CBA）幸福豹之後成立在地球隊。經基隆市長謝國樑及立法委員林沛祥積極與中華民國籃球協會（CTBA）爭取，終於在今（16）日該會理事會中通過決議，將支持在SBL賽事中成立基隆的籃球隊。

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幸福豹之後首隊　基隆將有SBL球隊

自30年前CBA幸福豹，將基隆市立體育館作為主場，但在歷經CBA5年多的運作解散後，即無國內球隊進駐基隆，正式賽事也少在基隆舉辦。基隆在地頗有籃球基礎，舉辦逾30年的公園盃與一信盃兩大賽事，每年夏季報名的隊伍數眾多，是基隆具傳統性的體育賽事。

今日籃協宣布，SBL將成立基隆在地球隊，成為基隆體育發展的新頁。謝國樑指出，球隊籌備期間，將凝聚市民共識，為基隆在地球隊找到最適合出戰SBL的隊名，同時市府也將投注經費整建既有場館、培植體育人才，並鼓勵市民投入籃球運動，讓整個城市都能因籃球發展而受益，也讓市民與球員獲得舒適的訓練場地。

林志傑也是在基隆鬥牛場練出來

中華籃協理事長謝典林提及，近15年的籃壇人氣王，體育界的長青樹「野獸」林志傑，以及目前擔任裕隆隊教練，往日的靈活大前鋒［橡皮人」李啟億，他們三級籃球時期，都是在基隆的球場與鬥牛場磨練出來的，顯見籃球這項體育項目，在許多基隆人心中占有舉足輕重的地位。

過往基隆公部門均無法有效爭取到更高等級的賽事前進基隆，直到去（112）年市府重視活化與升級室內空間，大幅整建市立體育館，從舉辦超強卡司的年終演唱會，到今年SBL正式賽事開始舉辦在基隆，如今更爭取到SBL球隊將在基隆成立。

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