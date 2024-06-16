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K湯走定了？勇士面臨關鍵抉擇　美媒談交易熱火「士官長」Butler

▲金州勇士二當家Klay Thompson若想走人可考慮交易，美媒談換熱火「士官長」Jimmy Butler。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士二當家Klay Thompson若想走人可考慮交易，美媒談換熱火「士官長」Jimmy Butler。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

金州勇士休賽季首要問題是要不要留下「K湯」Klay Thompson，近日有眼尖的網友發現K湯已經退追勇士隊，並且刪除2022年和Stephen Curry奪冠後捧盃的合照。如果K湯打定主要走人，勇士下一步該做什麼？美國廣播平台《Audacy》的NBA內幕人士Nick Friedell近日在Willard和Dibs的節目上討論勇士的現狀，並探討透過K湯交易邁阿密熱火「士官長」Jimmy Butler的可能性。

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K湯留在勇士的可能性有多大？

首先K湯留在勇士的可能性有多大？Friedell認為這完全是未知數，「就Thompson而言，機率一半一半，我不確定會往哪個方向發展，一切取決於K湯和勇士老闆Joe Lacob之間的關係有多緊密。」Joe Lacob曾多次表示，K湯是他的人，希望Thompson與Curry都能在灣區退休。

然而，這不僅僅是球隊財務問題，Friedell表示：「每個人都有某種程度的自尊，他們必須去找K湯說，但他想要這樣嗎？這其中有多少是錢的問題？有多少是自尊的問題？有多少是他想繼續成為這支球隊的核心人物之一，而他在受傷之後，身體已經不允許他這樣做，所以我覺得機率一半一半。」

如果K湯離開　勇士該怎麼辦？

若Klay Thompson最終選擇離開，金州勇士的管理層將面臨後場搭檔空缺的難題。原本期待Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga和Moses Moody能夠接棒，但目前只有Kuminga展現出明星潛力。透過交易Thompson換來Jimmy Butler，或許能讓勇士在Stephen Curry生涯尾聲再次擁有奪冠競爭力。

接下來，Friedell被問到勇士是否會尋找潛在的明星球員，他對此表示懷疑，至於Butler是否可能成為那個人，他解釋道：「我不認為那個人存在，我知道有些關於Butler的謠言，但勇士會給他想要的錢和合約嗎？我不確定他作為一個『Alpha性格」的人，要如何融入勇士？而且，我不確定在經過這幾年膝蓋磨損之後，勇士是否願意給他那種頂薪，這讓我有疑問。」

Butler可能是交易選項　成為Curry新搭檔

在過去7個賽季中，Butler單季從未打超過64場，今年他因右膝內側副韌帶受傷錯過季後賽。

Friedell提到，Butler的「領袖氣質」是否能與勇士的陣容相融合，尤其是與「嘴綠」Draymond Green的配合。如果更衣室和合約問題能解決，毫無疑問，Curry和Butler的組合，勇士將再次成為西區最強大的威脅之一。

Friedell表示，總而言之，如果K湯最終選擇離開，勇士可能會考慮透過交易補強，而Butler會是潛在的目標之一。但這需要評估各種因素，就目前來看，勇士未來仍舊充滿變數。

▲ 「士官長」Jimmy Butler可能被交易，因為Jimmy Butler只想要頂薪，美媒爆料，他可能離開熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 「士官長」Jimmy Butler可能被交易，因為Jimmy Butler只想要頂薪，美媒爆料，他可能離開熱火。（圖／美聯社／達志影像）

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