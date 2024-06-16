財經小辭典／物價漲多少才算高？2%通膨警戒線太嚴苛？

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自此，通膨目標化架構在國際間日益盛行，1990年代至2000年代初期，全球許多央行包括加拿大、瑞典、英國等陸續跟進採行，美國聯準會（Fed）也在1996年一場利率決策會議所形成的共識，只是到 2012年才正式宣布2%通膨率目標，而歐洲央行（ECB）也大抵均奉行2%通膨率目標。
即使1990年代以來，2%通膨率目標似已被先進經濟體央行奉為圭臬，但國際間央行的通膨率目標不盡相同。開發中國家央行的通膨率目標大多高於2%，像中國人民銀行通膨率目標逐年訂定，目前訂於CPI年增率約3%左右；印度央行一次設定未來5年的目標，目前訂為 CPI年增率 4%，容忍下限為2%，容忍上限為6%；南非央行2017年起，目標訂為CPI年增率3%至6%，大致釘住接近4.5%的中點；土耳其央行一次設定未來3年的目標，目前訂於CPI年增率 5%，容忍區間為5%上下2個百分點；埃及央行朝彈性通膨目標化架構轉型的過程中，訂定數個通膨率目標，至2024年第4季，通膨率目標區間為 7%上下2個百分點，即5%至9%，至2026年第4季為3%至7%。
目前各界對最適通膨率目標尚無定論，學界對最適通膨率水準的討論不斷，還是沒有共識。近年來，尤其新冠肺炎危機後，提高通膨率目標的聲浪漸增，若干著名經濟學家認為，適當的通膨率目標或應為3%左右，只是同樣目前也還無定論。
雖然近期國際間認為，伴隨環境轉變，嚴格的通膨目標化似已不適用，理想的通膨率目標，但也認為應具備一定程度的彈性，目前Fed、ECB等主要先進經濟體央行的通膨率目標大抵為中期目標，且具備一定程度的彈性，例如Fed釘住「一段時間內平均通膨率2%」的目標，並強調不會固守定義平均值的特定數學公式；ECB則釘住中期「對稱的2%通膨率目標」，並強調中期導向、具彈性的貨幣政策策略。
台灣央行也覺得小型開放經濟體的通膨常受外來因素短暫影響，較適合採具彈性的物價穩定定義，且供給面因應措施至關重要，對通膨易受外來因素如油價、進口物價及匯價波動等影響的小型開放經濟體如瑞士、台灣等而言，聚焦於中期通膨、採具彈性的物價穩定定義，應較妥適。
央行強調，伴隨全球化趨於零碎化等結構性因素轉變，供給面的不穩定性可能漸增；面對供給面通膨的衝擊，貨幣政策的效果恐相對有限，如能搭配從供給面著手的財政政策等因應措施，應可發揮更大成效。