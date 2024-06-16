要不要發數位台幣？ 央行調查出爐　是否推試點計畫還要研議評估

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央行也在近日公布調查結果，一般大眾對CBDC認知度不高，但若提升認知度與理解度，將大幅提升使用意願。不過，也有45.2%民眾對於CBDC會留下交易紀錄感到擔憂的，若有國際資安認證或政府只有在合法且追查非法活動情況下，才調用資料，逾7成民眾認為可減輕其擔憂程度，7成也同意將個人開戶資料保存於央行，若去識別化交易資料供央行研究用，有54.1%表示願意。
至於產業界的看法，有超過7成的基層金融機構表示，擔憂CBDC如弱化金融中介角色、資金成本上升等，但如有可行商業模式或配套措施，或可降低其擔憂程度，對於央行目前規劃的CBDC相關設計，包括「初期不付息，但保留附息功能」、「依身分驗證程度設定不同的錢包金額上限」等，業者則都表示妥適。
此外，業者認為宜先訂有明確法規、完善的配套措施及監理架構再發行CBDC。若發行並導入CBDC，受訪政府機關多認為對其機關專責業務具有正面的助益。
對於發行CBDC業業務的助益，，受訪機關多偏正面看法，另金融監理機關、洗防阻詐機關及經濟/產業/觀光有關機關有超過5成認為，外國人來台觀光消費時，可開放申請CBDC錢包，但為避免外國人使用不記名錢包從事洗錢或詐騙等非法活動，宜有配套措施，例如要能識別其為外國人身分、限制僅能於境內使用，以及設定較本國人為低的金額上限等。
經濟金融學者則認為，可擔任CBDC的中介機構依序為銀行、電支機構、基層金融機構，多數認為CBDC的發行對經濟金融具正面影響，但法律學者及資通訊科技學者對於部分議題的看法略有不同。
有超過6成學者認為中介機構與民眾之間應存在契約關係，例如定期化契約、消費寄託契約、善良管理人、保障隱私權、損失賠償約定等；近6成學者認為央行與民眾之間應存在法律關係，例如金融監督義務、擔保支付義務、保障隱私權，以及確保數位化後，因電力因素等無法支付風險，不可移轉由消費者或中介機構承擔等。至於央行與中介機構的關係，多數學者認為應是委任關係，亦有部分學者認為可以是監督責任或行政契約
此外，近7成學者認為應先修正「中央銀行法」，才能發行CBDC，至於其他與CBDC有關如個資保護、洗錢防制、變造或偽造貨幣等法規處理，3成學者認為應整合於特別法；另3成學者認為應部分整合於特別法，部分修正貨幣相關法律；亦有近3成學者認為可分別修正貨幣相關法律，例如民法涉及貨幣的借貸、刑法涉及偽造或變造貨幣等。
由於央行發行的貨幣具有法償效力，原則不得拒收，但仍有6成學者認為應該對 CBDC 法償效力訂定除外條款，符合一定條件者得以拒收，包括原來即未接受其他電子支付方式之店家、一定規模以下的店家、買賣雙方訂有約定者，以及特定個人使用者可以拒收等。
資通訊科技學者建議，可參採的強化資安技術包括多因子身分認證、零信任機制、數位簽章等；保護個資隱私技術包括零知識證明、差分隱私技術等；提升交易效率技術包括 FIDO認證等；提升交易安全性技術包括後量子密碼學等。至於CBDC是否需有離線支付功能，支持發展單離線支付的學者約3成，支持雙離線支付者近1成；而支持單離線支付的考量為雙離線支付技術難度較高，且可能有雙重支付等風險。
央行表示，將持續進行相關研究與試驗，並關注國際間主流技術演進，以使離線支付具有韌性與普及性，未來如決定發行CBDC，可考慮分階段執行，視國際間技術的成熟度與大眾實際需要及必要性，再評估最適導入時機。由於偏遠地區或弱勢族群基於偏好或習慣，以現金支付的比例較高，因此，在推行CBDC時，仍會保留現金的發行，以兼顧其需要。
針對部分民眾對於隱私與個人資料使用疑慮，央行將持續研議嚴謹的資料管理制度、明確的資料使用範圍，以及周全的隱私保護機制與資安技術強化，以增強民眾信任、降低疑慮。央行行亦已規劃以批發型CBDC清算代幣化資產相關試驗。
央行也將進行廣泛溝通的第二期程工作，將根據調查結果，檢討修正CBDC初步架構與設計，未來將以修正後內容為基礎，舉辦數場公聽會、說明會或論壇，與利害關係人進行更具體、廣泛深入的交流與溝通，並藉以加強宣導 CBDC，提升大眾認知度。
至於CBDC有關的法制議題所涉範圍廣泛，央行強調，除利用上述場合與各界交換意見，亦將配合央行CBDC相關工作進展，持續蒐集國際間主要國家對於CBDC的修法情形與發展，研議我國法律架構，待上述工作完成後，再研議評估是否推行試點計畫。