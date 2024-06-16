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台北市區也能辦自由車賽！台灣一哥馮俊凱高度肯定：連日本都很難

▲台灣一哥馮俊凱(紅衣)大讚台北天母城市繞圈賽很成功，也希望未來台灣能有更多的賽事。(圖/96聯賽提供)
▲台灣一哥馮俊凱(紅衣)大讚台北天母城市繞圈賽很成功，也希望未來台灣能有更多的賽事。(圖/96聯賽提供)

記者廖聿偉/綜合報導

96聯賽第3站天母站落幕，這也是睽違14年再度於天母舉辦繞圈賽，在逾百名的交警協助下，此賽事順利完成，連台灣自由車一哥馮俊凱也大讚，「在觀眾的助威聲中騎車，選手會特別亢奮，很過癮。」

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在人口密集的都市舉辦自由車繞圈賽非常不容易，為了保護民眾和車手的安全，動線要用最高規格規劃，工作人員、警察和義交都要動員，同時也要在地居民配合，每一個環節都不能出差錯，因此台灣每年也僅環台賽能在台北市封路，舉辦大型的城市繞圈賽。

旅外經驗豐富的馮俊凱說，就算是亞洲自由車強國日本，也鮮少舉辦城市繞圈賽，即使有比賽也大多是舉辦在近郊，像本次在台北市區舉行賽事，非常不容易。

▲台灣睽違14年再度於天母舉辦城市繞圈賽。(圖/96聯賽提供)
▲台灣睽違14年再度於天母舉辦城市繞圈賽。(圖/96聯賽提供)
台灣自行車協會理事長楊倩玉表示：城市繞圈賽觀賞性強，此次台北天母站規劃2.1km短賽道繞圈，民眾可以近距離感受自由車競速氛圍，即便交維申請困難度大增，但我們會逐步完善排除，此次沖繩協會來台挑選種子選手更證明我們做了對的事！未來我們有信心打造更多舞台讓台灣自由車選手有被看見的機會。

深耕天母多年的「住商不動產 心樂活團隊」不僅出動志工人力服務車友，現場的特色補給更是由在地傳承二代的「包四方包子饅頭專賣店」，提供夏季限定的竹筍鮮肉包，展現在地人的熱情，要讓全台車友都體驗到天母的美食。

本場比賽能順利落幕，百位警義交志工現場維持秩序，功不可沒，主辦方也特別感謝台北市政府體育局、交通局、台北市士林分局、天母派出所等單位跨局處多次協調，只為呈現最安全的競賽組賽程。

睽違14年重啟天母城市繞圈賽，並不容易，幕後功臣是「臺北市士林區三玉里」里長羅志傑，以及「天母商圈發展協會」理事長唐笛，整合在地資源，才能讓此賽事重出江湖。

▲除了環台賽之外，台北市幾乎很難在市區舉辦自由車賽事。(圖/96聯賽提供)
▲除了環台賽之外，台北市幾乎很難在市區舉辦自由車賽事。(圖/96聯賽提供)
馮俊凱認為，「未來台灣若能有更多的城市繞圈賽，民眾能近距離的欣賞賽事，對於台灣自由車風氣絕對是正向的提升。」

台灣一姊黃亭茵也持相同的看法，「民眾從自己家的窗戶就能觀賽，近距離吶喊，會增加車手的興奮感；且繞圈賽很考驗技術，每一個過彎難度都很高，是可看性非常高的賽事。」

▲台灣一姊黃亭茵單飛進終點，無懸念封后，也認為城市繞圈賽是很好的經驗。(圖/96聯賽提供)
▲台灣一姊黃亭茵單飛進終點，無懸念封后，也認為城市繞圈賽是很好的經驗。(圖/96聯賽提供)

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