唐玲割胃抗病魔5年！癌細胞再增生認「有點害怕」 親吐身體狀況
48歲的女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，由於細胞轉移，做了8次化療，切掉3分之2的胃部、子宮、卵巢，但她始終以正能量面對，她今（16）日出席戒菸活動，提到自己目前的情況，透露目前體內還是有癌細胞在血液裡四處流竄，因此無法掌握到確切位置，儘管聽到癌細胞增生還是有點害怕，但她還是會以各式各樣的專業藥物來繼續輔助治療。
記者吳昕蓓／台北報導
唐玲為了抗癌，摘除子宮和卵巢，目前胃僅剩下原本的3分之1，2年多前還被醫師評估可能只剩下3到6個月的壽命，她2019年時拿到重大傷病卡，今年5月將到期，原本病況穩定就不需要再續卡，但她近來做CTC循環腫瘤細胞檢測，在血液中發現新的癌細胞，儘管心情上還是會有些害怕，但仍會持續抗癌。
李㼈戒菸至今已經14年，身體依然健朗，無論髮型、長相、身材都沒什麼改變，甚至白頭髮也是最近才跑出來一點點，只有因為應酬太多，常喝酒導致脂肪肝、血糖有點超標，但都可以靠藥物控制，平常也有在定期健康檢查，被問到老婆是否也會做健康檢查，他也表示不會，「不做不是我能控制的，畢竟小我12歲。」
被問到養生之道是什麼，李㼈開玩笑表示：「每天喝（酒）」，他坦言最重要的就是不吃澱粉，女兒李紫嫣身為偶像自己也很節制，「她9月要拍電影當女主角，自己會很注意。」妻女也會希望自己的應酬可以少一點，對此，他也坦言已經盡量不跑太多攤。