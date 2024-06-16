東京迪士尼不再是夢之國？玩一趟花錢又心累　挨批變「修羅之國」

星期二買機票真的最便宜？全球三大旅遊平台揭真實數據

▲究竟星期幾買機票會最便宜，一向是眾多旅客好奇的問題。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲究竟星期幾買機票會最便宜，一向是眾多旅客好奇的問題。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

國際中心顏得智／綜合報導

星期幾購買機票會比較便宜，始終是眾多旅客好奇的問題，在網路上一直有機票達人聲稱「星期二」買機票會比較便宜。然而，包含Expedia在內的全球三大旅遊平台業者以及平台經濟學者拿出數據指出，一週要挑特定一天來訂機票，事實上意義不大，更有平台指出，週日甚至可能相對便宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《今日美國》報導，今年美國主要機場的航班，平均價格與2021年相比，高出了約29%。

報導提到，從三大旅遊平台Hopper、Expedia和Google Flights的數據中來看，在一周中特定的一天來預訂航班，並沒有太大的意義，即使費用有所節省，也也相當地微小。Hopper和Google Flights的數據中，2022年發布的航班成本分析數據內容顯示，過去6年內，若週二、週三和週四買機票的話，只會比在週末買要便宜1.9%。

Hopper的首席經濟學家博格(Hayley Berg) 指出，雖然每個人都希望在一周內找到最佳時間點訂機票，但現實是，預訂機票的最佳時間有非常多種因素，最便宜的機票可能會在週二出現，但可能全天只會有1%的時間點有機會買到，同時，便宜機票的時間點亦可能在一週內的另外一天出現。

Expedia更給出了另一項不同的答案，在週日預訂機票可能反而比較便宜，xpedia旅遊專家哈德森（Christie Hudson）指出，這和每週機票最貴週五相比，平均下來可以省下13%，並指出這項調查是來自航空公司報告，以及全球旅遊業資料平臺OAG的「數十億個數據」。

Hopper指出，影響機票價格的關鍵，並不是預訂的日期，而是出發日期，以美國國內線為例，在週間而非週末出發，平均可以省下18%的機票錢；若是國際線，今年夏天在週二、週三從美國飛往歐洲，平均每張票可省下435美元（約1.4萬元新台幣）。
 

台北排不上榜！全球十大「買不起房」城市　香港居首

金融時報爆料：習近平向歐盟抱怨「美國慫恿中國攻打台灣」

以哈即刻停火也沒用？全球海運五哥：不會馬上航行蘇伊士運河

東京迪士尼不再是夢之國？玩一趟花錢又心累　挨批變「修羅之國」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載