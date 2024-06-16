星期二買機票真的最便宜？全球三大旅遊平台揭真實數據

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報導提到，從三大旅遊平台Hopper、Expedia和Google Flights的數據中來看，在一周中特定的一天來預訂航班，並沒有太大的意義，即使費用有所節省，也也相當地微小。Hopper和Google Flights的數據中，2022年發布的航班成本分析數據內容顯示，過去6年內，若週二、週三和週四買機票的話，只會比在週末買要便宜1.9%。
Hopper的首席經濟學家博格(Hayley Berg) 指出，雖然每個人都希望在一周內找到最佳時間點訂機票，但現實是，預訂機票的最佳時間有非常多種因素，最便宜的機票可能會在週二出現，但可能全天只會有1%的時間點有機會買到，同時，便宜機票的時間點亦可能在一週內的另外一天出現。
Expedia更給出了另一項不同的答案，在週日預訂機票可能反而比較便宜，xpedia旅遊專家哈德森（Christie Hudson）指出，這和每週機票最貴週五相比，平均下來可以省下13%，並指出這項調查是來自航空公司報告，以及全球旅遊業資料平臺OAG的「數十億個數據」。
Hopper指出，影響機票價格的關鍵，並不是預訂的日期，而是出發日期，以美國國內線為例，在週間而非週末出發，平均可以省下18%的機票錢；若是國際線，今年夏天在週二、週三從美國飛往歐洲，平均每張票可省下435美元（約1.4萬元新台幣）。