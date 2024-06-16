教練團異動有用！統一11：2兄弟止5連敗 林安可開轟重返全壘打王
統一7-ELEVEn獅今（16）日上午宣布一軍教練團職務異動，晚上在台北大巨蛋對戰主隊中信兄弟，獅隊展現出打擊火力，中心棒次陳鏞基、林安可和蘇智傑，合計貢獻8分打點，林安可本季第12轟出爐，也重回全壘打王，幫助獅隊克服近5戰的「3分障礙」，終場統一11：2打爆兄弟，終止近期的5連敗。
記者路皓惟/綜合報導
兄弟先發投手余謙首局控球出狀況，投出2次四死球，林安可、蘇智傑安打串連，幫助統一開局就灌進3分。2局上，余謙在兩出局後，連丟2次保送，陳鏞基掃出二壘安打，獅隊擴大至5：0領先。
4局下，陳子豪、曾頌恩相繼安打，並靠著王政順三壘安打，兄弟追回2分，但5局上獅隊攻勢再起，林安可、陳重廷先後敲安，分別貢獻1分打點，以7：2領先兄弟。
6局上，獅隊延續火力， 邱智呈先擊出三壘安打送回1分，陳傑憲高飛犧牲打建功，接著林安可從謝榮豪手中開轟，兩分砲炸裂，領先幅度達到9分，8局下兄弟周思齊上場代打，成功達成生涯百盜里程碑，接受全場英雄式歡呼，最終兄弟無力反攻，統一獅終於結束5連敗的低潮。
統一獅先發洋投勝騎士（Mario Sanchez）主投7局失掉2分，被擊出6支安打，投出6次三振和2次四壞球，進帳本季第8勝，追平中職生涯單季最多勝。至於兄弟余謙投4.1局丟7分（5責失），防禦率升至5.19，承擔本季第4敗，而謝榮豪主投1局失掉4分。