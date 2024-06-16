無懼暴雨！民進黨台北宣講照辦　喊話「不是支持民進黨、是台灣」

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林右昌表示，國民黨和民眾黨用所謂的國會改革來包裝濫權，其實是一個假改革。民進黨才是最支持改革的政黨，民進黨過去推動國會改革、國民黨黨產的改革，總總改革都是真正為了國家、為了社會、為了人民。這一次民進黨立院黨團也優先提出了4個國會改革法案，民進黨才是真正堅持國會改革的政黨。但是國民黨聯手民眾黨，用所謂的國會改革來包裝濫權的法案，在立法院不經討論，強行表決通過，引發了在青島東路十萬人走上街頭。
林右昌說，因為傅崐萁與黃國昌兩位召委，聯手在立法院裡面不經討論通過法案，所以大家才要站出來守護台灣的民主。現在連柯文哲都覺得應該要電視辯論，如果認為要電視辯論，不如當初就在立法院委員會裡好好討論，因此希望柯文哲承認錯誤，民眾黨在行政院的覆議案表決時起義來歸，投下贊成票同意行政院覆議案，把法案退回立法院好好重新討論。
林右昌表示，民進黨過去針對國民黨最令人深惡痛的黨產問題推動改革，所以黨產條例通過後，國民黨的不義黨產一一收歸國有，變成人民的財產。但是現在國民黨要把黨產條例修回來，要將黨產還給國民黨，連黃國昌都閉著眼睛，民眾黨配合國民黨，在立法院內讓修法通過，國民黨和民眾黨正在走民主倒退的路線，就如同現場民眾說的「太離譜了」。
林右昌說，傅崐萁提出的兩兆花東條例也很離譜，如果可以讓藍白這樣亂搞，國家就破產了。他們在掏空國家財政、癱瘓行政，讓民進黨執政的政府沒有能力投資未來、建設台灣。中國以前有一個戰略叫做「窮台」，把台灣搞窮了，併吞就方便了。現在的國會亂象，把台灣最驕傲的民主制度，從國家的內部破壞，所以民眾才會站出來。
林右昌最後表示，台灣社會最重要的價值就是民主，民主最重要的價值就是公民參與。人民才是國家的主人，立法委員是代議士，代表人民在立法院內行使職權，不可以濫權、為所欲為。現在是非常重要的關鍵時刻，在21日要阻止國民黨和民眾黨再一次強硬否決行政院覆議案，靠民進黨是不夠的，需要社會更多的民眾知道事件的嚴重性，一起站出來，不是支持民進黨，而是支持台灣。