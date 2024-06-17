黃仁勳會和你加Line？投資詐騙太猖狂　謝金河祭出教戰守則

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金河指出，台灣的投資人是全世界最熱衷學習投資的民族，大家參與股市投資，也很可能是全球最積極的，不過，富貴不能險中求，必須努力做功課，更不可以假手他人，靠別人報明牌投資，是非常危險的行為！但仍然有許多人喜歡走捷徑，也給歹徒可乘之機。
謝金河舉例，很多詐騙手法，其實很容易識破，例如，有人假冒他的名字和你加Line，他保證百分之百是假的。記得兩年多前在梅山鄉太平雲梯遇到嚴清雅村長，想說加一下Line，來太平可以跟他聯絡！結果村長說加了他的Line很久了！他在想才第一次見面，怎麼會有Line？原來村長加的Line是股友社的。
最近黃仁勳來台刮起強風，黃仁勳又成了股友社的看板人物，連張忠謀、張淑芬夫婦及經濟部長郭智輝，台塑王文淵總裁都成了受害人。
謝金河呼籲，從最簡單的邏輯判斷，黃仁勳會主動和你加Line，主動報你明牌？這是百分之百不可能的事，但卻有人相信！這些年臉書經常刊登他的詐騙廣告，他看到立刻檢舉，但臉書卻不受理，為了賺錢已經到喪失理智的狀態。他常想，要刊登廣告也要本人，不是本人，怎麼可以接受詐騙集團的廣告？很多名人參與食品醫藥產品廣告，有人受害都要付連帶賠償責任，但臉書這類平台為什麼不要。
謝金河建議數發部部長黃彥男好好找平台業者溝通，首先是刊登廣告的實名制，刊登廣告的業主必須交待金流，若有人受害，平台業者要付連帶賠償責任，甚至課予數倍罰款。
謝金河也給投資人建議，這些年台灣資金回流，股市也愈來愈水漲船高，ETF的影響力愈來愈大，如果什麼都不懂，就從市值最大的前10家企業下手，再不懂，買了台積電就𣎴要動！或者是長期投資0050或0056這種ETF，絕對比把錢交給股友社或詐騙集團好！在投資的路上，只要稍微多用一點心，不要想一夕發大財，走旁門左道，腳踏實地，生活會更美好！