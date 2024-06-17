美元指數上週五觸逾1個月高 新台幣開盤貶值2分、至32.370元
受到歐元以及日圓走貶的推動下，美元指數上週五（14日）來到105.55，創下5月2日以來的高點，也因此使得新台幣兌美元今（17）日早盤以貶2分開出，來到32.370元。
記者陳郁柔／台北報導
美國密西根大學上週五（14 日）公布消費者信心數據，觸及7個月以來新低，使得美元漲幅收斂，不過在歐元走弱的推動下，美元指數仍然維持強勁走勢，美元上週五收盤上漲 0.3%，來到105.55，並達到5月2日以來最高點。
歐元兌美元匯率則因法國政治不確定性走低，創兩個月來最大單週跌幅，上週五下跌0.34%，來到1歐元兌1.0699美元，當日最低點來到1歐元兌1.06678美元，為5月1日以來最低。
上週五，兩個非美元因素使美元全面走強，一是歐元區債券危機，包括義大利和法國主權債券殖利率上升，第二是日本央行貨幣政策會議結果。因歐元和日圓兩種貨幣在構成美元指數的一籃子貨幣中佔近70%比重，當這兩種貨幣走弱時，美元更會上漲。
美元再度走高，亞洲主要貨幣今日早盤呈現升多貶少，新台幣表現相對疲弱，新台幣兌美元今日早盤以貶2分開出，來到32.370元；日圓兌美元升至157.44元；韓元兌美元升至1380.27附近；離岸人民幣兌美元也升至7.271元。