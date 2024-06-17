股債皆美！00942B、00936於618首次除息 最後買進日今天
00942B將於明（18）日除息，為國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債ETF，本次每單位配息金額為0.1元，以前一日（14）收盤價15.78元計算，年化配息率高達7.6%；另外00936明日則是第三次除息，是唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，配息從0.16元拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以前14日收盤價19.63元計算，年化配息率高達15.3%。00942B及00936收益分配發放日皆為7月8日，最後買進日在今天。
記者許家禎／台北報導
台新美國20年期以上A級公司債券ETF（00942B）經理人黃鈺民表示，美國5月消費者物價指數（CPI）與4月相比持平，年增率為3.3%，分別低於經濟學家預估的月增率0.1%和年增率3.4%，核心CPI月增和年增率也同樣低於市場預期。
據聯邦資金期貨顯示，市場預期Fed在9月降息的機率已升高至70%。一旦Fed展開降息，對股債皆有利可圖。就債券而言，根據歷史經驗，在2019年1月1日到2019年10月31日，Fed暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。
同樣也是台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民指出，台股波段大漲，震盪幅度將加大，此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，將有助於降低波動度，另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，中長期股價爆發力強。
※【NOWnews 今日新聞
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