AI續夯！4大投資主軸曝光　這檔基金績效短中長期皆居冠

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首先，美國4月CPI減緩通膨再次升溫的疑慮，5月製造業PMI加劇萎縮，勞動市場逐漸降溫，6月起放慢量化緊縮貨幣政策(QT)的速度，均為Fed提供預防性降息的空間。
此外，在整體勞動市場穩健情況下，儘管美國超額儲蓄於3月用罄，但就業市場所帶動的薪資成長，可望維持消費支出具備彈性。估計至年底，美國實質經濟成長率仍高於美國長期均值1.8%，預期經濟將軟著陸。Fed雖尚未降息，但貨幣政策進入寬鬆週期，有望提升科技股評價空間，使科技股後市表現依舊可期。
而企業盈餘部分，S&P 500今年第一季財報結果顯示高達80%之企業盈餘優於市場預期，FactSet已上修S&P 500第二季EPS預估，上修幅度最大之產業包含：能源、通訊服務、金融與非必須消費；S&P Global預估至今年底前，各產業EPS年增率將逐季墊高。
統一投信表示，全球科技類股估值從2023年下半年開始回升到2019年後的上升趨勢，AI題材帶動半導體趨勢向上的週期可望延續至2025年，預計2025年仍維持雙位數成長，全球股市投資主要核心仍在半導體。
整體來說，聚焦AI伺服器、散熱、ODM及資料中心等產業，尤其AI發展是吃電巨獸，電力電網的基礎建設相當關鍵；而AI應用下放到終端需求，各大科技巨頭搶推AI PC，相關概念股將是投資亮點。美國、台灣、日本及中國等相關受惠AI供應鏈都可望雨露均霑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。