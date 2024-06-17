王婉諭單挑黃國昌認不認「兩岸一家親」 黃國昌反酸「邏輯錯亂」
時代力量黨主席王婉諭昨天針對民眾黨中央委員張凱鈞赴陸會見高官，並在會中表達「兩岸一家親」等言論表達嚴厲譴責，並點名民眾黨立委黃國昌，昔日曾表態不支持「兩岸一家親」，現在立場又是如何？對此，黃國昌今（17）日表示，「那位黨主席所發表的意見，因為內部邏輯太錯亂，讓我不曉得要怎樣簡短去回應她。」
記者林詠青／台北報導
時代力量黨主席王婉諭昨天批評張凱鈞赴陸案，不但對民眾黨提出三問，更「單挑」時力前主席、現任民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨主席過去倡議「兩岸一家親」，但黃國昌曾說自己並不支持，如今張凱鈞在中共高層面前喊出這樣的口號，黃國昌應說到底立場是什麼？
黃國昌今天在黨團辦公室受訪時則先稱王婉諭為「那位黨主席」，並大酸王婉諭的意見「內部邏輯太錯亂」，不知道怎麼簡短回應。
黃國昌進一步指出，維持台灣主權跟人民自主向來是台灣民眾黨的立場，「這點從來沒有改變過」。在此基礎上，民眾黨認為要降低兩岸敵意，在對等尊嚴的基礎上和平對話溝通，也是民眾黨的立場。因此，在符合上述兩目的所進行的交流，「我們基本上是樂見的」。
黃國昌表示，自己參與黨務不深，經瞭解，張凱鈞確實沒有得到黨部授權參加海峽論壇，尊重黨部處理、也相信黨部會對外說明。