民進黨台南場宣講精銳盡出？王鴻薇揭殘酷真相：青鳥老得好快
行政院針對國會職權法案提出覆議，立法院將在21日進行投票，藍綠兩黨各自發起藍鳥、青鳥宣講活動；而民進黨台南場宣講，有6名綠營立委全到場宣講，近2000名民眾手持標語到場支持。不過國民黨立委王鴻薇認為，同樣在台南場，以民進黨立委的實力，絕對是弱掉了，她也表示，青鳥老得好快，民進黨整個造勢場又回到了傳統。
政治中心／綜合報導
王鴻薇16日在節目《週末大爆卦》中指出，很多主流的民調顯示，國會改革議題在年輕人心中，並非如民進黨所營造的一面倒，包括ETtoday或台灣民意基金會做出的民調，都是過半數約5成7左右的民眾支持國會改革；此外，青鳥到現在大概1個月就出現了染毒、募款等問題，相比先前的太陽花，負面議題出現的更早。
王鴻薇指出，民進黨繼續在台灣各縣市街頭做宣講，主要目的就是2026年的操兵而已。而民進黨15日台南場宣講，綠營立委全部總動員，對照國民黨的台南場，只有一位立委謝龍介，可見國民黨的資源有多麼少。她認為，青鳥老得好快，整個造勢場又回到民進黨的傳統，包括它的群眾以及手法，跟傳統的動員非常相似。
王鴻薇說，台南本來就是總統賴清德的本命區，所以民進黨在台南是精銳盡出，且所有立委都是民進黨籍，資源非常多；可同樣在台南場，以民進黨立委的實力，絕對是弱掉了。