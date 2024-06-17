黃埔校慶致詞嗆馬！賴清德：不能接受「首戰即終戰」投降主義！

民進黨台南場宣講精銳盡出？王鴻薇揭殘酷真相：青鳥老得好快

▲國民黨立委王鴻薇認為，同樣在台南場宣講，以民進黨立委的實力，絕對是弱掉了。（圖／資料照片）
▲國民黨立委王鴻薇認為，同樣在台南場宣講，以民進黨立委的實力，絕對是弱掉了。（圖／資料照片）

政治中心／綜合報導

行政院針對國會職權法案提出覆議，立法院將在21日進行投票，藍綠兩黨各自發起藍鳥、青鳥宣講活動；而民進黨台南場宣講，有6名綠營立委全到場宣講，近2000名民眾手持標語到場支持。不過國民黨立委王鴻薇認為，同樣在台南場，以民進黨立委的實力，絕對是弱掉了，她也表示，青鳥老得好快，民進黨整個造勢場又回到了傳統。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王鴻薇16日在節目《週末大爆卦》中指出，很多主流的民調顯示，國會改革議題在年輕人心中，並非如民進黨所營造的一面倒，包括ETtoday或台灣民意基金會做出的民調，都是過半數約5成7左右的民眾支持國會改革；此外，青鳥到現在大概1個月就出現了染毒、募款等問題，相比先前的太陽花，負面議題出現的更早。

王鴻薇指出，民進黨繼續在台灣各縣市街頭做宣講，主要目的就是2026年的操兵而已。而民進黨15日台南場宣講，綠營立委全部總動員，對照國民黨的台南場，只有一位立委謝龍介，可見國民黨的資源有多麼少。她認為，青鳥老得好快，整個造勢場又回到民進黨的傳統，包括它的群眾以及手法，跟傳統的動員非常相似。

王鴻薇說，台南本來就是總統賴清德的本命區，所以民進黨在台南是精銳盡出，且所有立委都是民進黨籍，資源非常多；可同樣在台南場，以民進黨立委的實力，絕對是弱掉了。

民進黨桃園宣講人潮滿滿？現場影片曝光　他一看傻眼吐這句

罷免聲量排第二！葉元之自曝照做「這事」仍被黑：很多人看不下去

賴清德黃埔演講嗆馬「不接受首戰即終戰」！郭正亮1原因轟：低級

ChatDPP吃誠實豆沙包！發起人猛教「徐巧芯是臭三八」　本尊傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代