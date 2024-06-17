iPhone能用了！最強地震通知App「KNY地震速報」上架 實測結果曝
台灣地震頻繁，月前幾次大地震更是重創東台灣，讓民眾對於地震通知的App更加需要。之前引發大量討論的「KNY地震速報」App因能提前幾秒發出通知，也會顯示預估級數和地震波多久抵達，被喻為最強地震App，但當時只在Android系統上架，讓iPhone用戶大嘆可惜，現在正式上架iOS系統，蘋果手機用戶也能在App Store下載使用。
記者周淑萍/綜合報導
今年4月台灣歷經大大小小的地震，整個台灣搖不停，不少人都出現了「地震症候群」地牛沒翻身也覺得整個屋子在搖，想知道是不是真的有地震，可以透過地震預警相關App來確認，網路上討論度最高的是「KNY台灣天氣.地震速報」，速度最快，最即時，但早先只有Android用戶限定，日前被發現iOS已經上架了。
在蘋果的App Store裡面可以看到「KNY地震速報」App可以免費下載，《NOWnews》記者實際下載體驗，和Android系統相同會顯示預估震度、規模、發生的距離和深度，同時還會有相關的地震報告可以檢視，能進階調整要不要開啟全螢幕倒數畫面，以及不同震度的提醒，有震動、LED燈光、聲音等。
但可能是系統剛上線，功能上還在磨合狀態，功能也點不太穩定，像是即便勾選3級以下地震不發出通知，但依舊有不少人遇到1級手機還是發出警報，導致可能隨時都會出現警鈴聲大作的尷尬場面。此外，目前iOS版本也有所限制，像是無法手動更改位置、iOS 16以下的作業系統無法下載等。