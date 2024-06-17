IDC：大尺寸面板Q2稼動率9季來最高　群創估5月賺錢、爆量漲逾3%

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IDC表示，在漲價初期獲得最多的面板數量，可以達成最低採購成本的目標，造成電視面板與顯示器顯示面板上、下半年的出貨比重略顯頭重腳輕，也因此2024年第三季各面板廠恐略為調降稼動率，藉以持平顯示面板價格，以求2024年能夠達成獲利的終極目標。
展望2024年，IDC認為，各類大尺寸顯示面板出貨量都將微幅成長，在面板廠嚴格控管生產節奏的主旋律下，2024年第三季各顯示面板價格可望維持平穩。
4月各類大尺寸顯示面板月出貨量均明顯衰退，電視顯示面板月減6.9%、液晶顯示器顯示面板月減3.6%、筆電面板月減14.6%、平板電腦面板月減9.8%。
IDC評估，面板廠與品牌廠為求未來能有更高的營收與利潤，大尺寸顯示面板的差異化趨勢將更加明顯，特別是有機發光二極體（OLED）顯示面板出貨量將有別於薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板，OLED面板2024年將達雙位數的大幅成長。
面板市況回春，在大尺寸電視面板與中小尺寸面板報價先後止跌轉揚後，市場傳出，群創5月毛利率重新站上一成大關，單月擺脫虧損陰霾開始獲利。只要接下來面板市況持穩發展，伴隨轉型效益持續發酵，群創單季轉盈在望。
受制於面板市況回檔，群創從2023年第二季起已經連續虧損8季，在連續虧損前，群創近期最後一季單季獲利是在2023年第一季、毛利率為12.27%，稅後純益18.9億元，每股純益0.18元，之後的8季當中，有3季毛利率為負數，其餘5季毛利率在0.64%-7.19%之間，雖然略有起色，但單季仍無法獲利。
而針對今年產業景氣走勢，群創總經理楊柱祥先前指出，今年第一季過了，春燕也來了，而且還住下來了，第一隻春燕是大尺寸電視需求一路往上。
也因此激勵群創今日股價帶量上攻，上午10點50分爆量上漲逾14.5萬張，股價也上漲逾3%，成功站上5日均線，股價來到14.1元，同為面板雙雄的友達也上漲逾2%，來到18.75元。