銘傳艦驚傳上兵跳海游上岸 海軍還原經過：積極輔導中
海軍銘傳艦昨晚驚傳一位上兵因為不想當兵，竟在軍艦離開基隆港時跑到甲板跳海。海軍司令部今（17）日證實此事，並強調，該名上兵已自行游上岸。海軍司令參謀長邱俊榮表示，這位上兵上船至今約4年8個月，平時表現還算正常，但有個人一些問題，單位一直積極輔導。未來是否繼續服役，將再由單位跟家屬溝通。
記者林詠青／台北報導
綜合媒體報導，台船公司今天凌晨1時許通報警方指稱，有人從海上游泳至公司後門求救，無法辨識其身分。基隆警方到場處理後，確認男子為現役海軍24歲歐姓上兵，立即將他戒護就醫。歐姓上兵則透露，自己不適應艦上生活、不想當兵，才會跳海游上岸。
海軍司令部還原過程指出，銘傳艦歐姓士兵16日晚間隨艦出海執行偵巡任務，晚間10時31分因未就部位值勤，經全艦點名及艙間檢查均未尋獲，研判可能落海。艦指部隨即通知家屬，並與司令部同步成立應變中心，檢派艦艇及申請國搜中心支援搜尋。今天凌晨1時許，國搜中心通知，歐兵身著救生衣自行游泳上岸，經送醫檢查無礙出院。艦指部已檢派心輔、督察及法務人員，前往協處及調查落海原因。
海軍參謀長邱俊榮在立院國防及外交委員會備詢時，也說明歐姓士兵從2019年上船到現在將近4年7-8個月，其實平常表現都還算正常，「但是有個人一些小問題，我們單位也積極在輔導他」。邱俊榮表示，未來歐兵是否還要繼續服役，要看心輔狀況，並需與家人跟單位再做溝通。