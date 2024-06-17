質疑黃國昌濫權調查！台灣基進吳欣岱北檢告發「違反個資法」

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吳欣岱指出，依個人資料保護法及個人資料保護法施行細則規定，前科紀錄屬特種個人資料，依法不得任意調取或濫用，黃國昌身為立法委員，依據現行立法院職權行使法等相關規定，並無依法得查詢全國刑案紀錄查註表或被告前案紀錄表等類似資料的職權。
針對黃國昌於臉書上辯稱可用司法院的「法學資料檢索系統」查詢並無違法，吳欣岱指出，「黃國昌你的憲法老師已經哭很久了，知道嗎？」她表示，憲法第22條與個人資料保護法保障人民隱私權意旨，就是不希望像館長和黃國昌這種人濫用此等一般個資，造成他人的權益受損。
吳欣岱強調，就算一般人使用可公開查詢的裁判檢索系統查閱他人個人資料，但也是個資法保護的一般個資，不得任意濫用。更何況黃國昌查詢林男的特種個資，又洩露給館長知悉，再任意公開評論，涉嫌個人資料保護法規定利用個人資料罪。
吳欣岱指出，黃國昌身為立法委員，可以在立法院嘶吼，但不可以在館長指示下，就這樣任意踩踏他人的特種個資。難道民眾黨立委是在立法院當國民黨小弟、出了立法院當館長小弟的「小弟黨」嗎。
吳欣岱表示，告發的動作不大，甚至在法律上黃國昌很容易可以躲過責任，但她希望藉由這個事件，讓更多人看到黃國昌是一個善用文字遊戲和專業知識來操作衝突、施壓濫權的人，而這些法條精神背後要保障社會公平正義、人權的初衷早就被這種法匠拋在腦後了。（編輯：張銘坤）