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AI需求旺！經濟部：被動元件業產值可望重返成長軌道

▲經濟部統計處今（17）日指出，我國被動元件產業產值可望於今年重返成長軌道。（圖／擷取自Pixabay）
▲經濟部統計處今（17）日指出，我國被動元件產業產值可望於今年重返成長軌道。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

經濟部統計處今（17）日指出，我國被動元件產業產值可望於今年重返成長軌道，截至今年前5月，產品別中以電容器為大宗，出口以中國及香港占62.4%居首。

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電子元件可分為「主動元件」與「被動元件」2種類別，前者為可獨立運作的元件，後者則扮演被動及保護主動元件的角色，包括電容器、電阻器、電感器、變壓器等，為電子產品不可或缺的關鍵零件，主要應用於手機、電腦等消費性電子產品及伺服器、車用電子等。

俄烏戰爭爆發後，全球通膨升息壓力攀升，終端市場需求疲弱，加上產業進行庫存調整，我國被動元件業產值從2021年的高峰開始下滑，2022年、2023年分別年減19.4%、6.8%，連續2年負成長。去年第3季起由於AI、高效能運算等需求擴增，以及汽車電子化程度提高，彌補消費性電子產品出貨動能偏弱缺口，加上比較基數較低，第3季產值反轉呈正成長，年增2.5%，終止連續6季負成長。

經濟部指出，隨著終端需求逐漸由谷底回升，加上客戶回補庫存，今年第1季續維持去年下半年成長態勢，預期全年產值可望結束2年負成長，重返成長軌道。我國被動元件直接外銷占比約8成，根據海關出口統計，今年1至5月我國被動元件出口7.2億美元，年減2.4%，按產品別觀察，被動元件出口以電容器為大宗，占44.0%，其次電阻器占38.1%，電感器占17.9%位居第3。

若按出口地區別觀察，今年前5月，我國被動元件出口以中國及香港占62.4%居首，其次為美國占9.7%，東協占8.3%居第3。受美中貿易戰及肺炎疫情衝擊，電子產業進行生產基地多元佈局，與106年比較，我國被動元件出口中國大陸及香港占比下降7.9個百分點，而以出口美國及東協提高3.1、2.7個百分點較多。

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