國會改革是為抓弊案？藍委爆最新進度：資料竟全部塗黑
國民黨立委洪孟楷預告，國民黨將於立法院19、20日舉行國會改革覆議案全院會議，利用此機會直球對決行政院長卓榮泰，同時也透露，近日內政委員會調閱「數位身分證」政策的相關資料時，竟發現有的資料被全部塗黑。
政治中心／綜合報導
洪孟楷16日在節目《週末大爆卦》表示，他們自始自終強調的是體制內改革，辯論他們從來沒怕過，可民進黨那套是辯論嗎？「每次我去參加朝野協商，都會覺得你到底要不要進入重點？」根本是在拖延時間。洪孟楷指出，週三、週四的全院委員會，會請卓榮泰到立法院說明並備詢，國民黨立委都會直球對決，針對為何要有國會改革，把過去弊案列出來，告訴大家國人想要知道這些弊案的真相和重點。
洪孟楷也爆料，「花了很多錢買設備，有個資洩漏疑雲的數位身分證，立法院內政委員會組成調閱小組，我們的委員看到的資料，沒有最離譜，只有更離譜，一本資料拿出來，裡面全部都是塗黑的，資料有封面和目次，第三頁到最後一頁，都是塗黑的。」
洪孟楷表示，內政部官員說，因廠商不願意提供，他們也沒權力要求廠商，廠商提供來這些請委員們先看，「民意代表看到這樣的東西，還不發火，我們愧對國人、投票給我們的人，這些都是為什麼要國會改革。」他表示，會請卓榮泰好好說明，是不是要捍衛行政官員說謊的權力？若不是，那哪有窒礙難行之處？行政官員對人民說實話，有什麼窒礙難行之處？