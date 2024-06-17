首批綜所稅「直撥退稅」7/31入帳！國稅局提醒：最慢7/10前申辦
5月報稅季結束，財政部北區國稅局今（17）日表示，112年度綜合所得稅符合首批退稅範圍4種申報戶，退稅款將於本（113）年7月31日入帳，尚未申請直撥退稅的民眾，可在6月26日至7月10日到財政部稅務入口網線上申辦，或將國稅局寄發直接劃撥退稅同意書填妥後，在7月10日前向該局所屬分局、稽徵所或服務處申請，只要完成任一種報稅情境，即可於首批退稅日收到退稅款。
記者林莞茜／綜合報導
北區國稅局指出，首批退稅範圍為在今年5月1日至5月31日採用「網路申報」完成報稅；在今年5月1日至5月31日收到稅額試算並採「線上登錄」回復稅額試算內容，方式完成報稅；在今年5月1日至5月31日收到稅額試算並採「電話語音確認」回復稅額試算內容，方式完成報稅；以及5月10日以前，向戶籍所在地稽徵機關以稅額試算「書面確認」回復的退稅案件。
北區國稅局也提醒，若尚未申請直撥退稅的民眾，可在6月26日至7月10日到財政部稅務入口網線上申辦；或將國稅局寄發直接劃撥退稅同意書填妥後，在7月10日前向該局所屬分局、稽徵所或服務處申請，即可於首批退稅日收到退稅款。
至於屬於直撥退稅的民眾，退稅款將於7月31日入帳；未採用直撥退稅方式的民眾，則由國稅局寄發退稅憑單，納稅義務人須於兌領有效期限內，持憑單至金融機構辦理託收或提兌，會比較耗時又費力。