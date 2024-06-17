金塊續留冠軍班底有壓力！今夏KCP也可能投入市場　年薪上看7.7億

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Pope這一季在季後賽次輪於進攻端沒有太多表現，球隊最終也遭到淘汰，不過他仍然是出色的3D球員，在市場上很有價值，本季他在金塊場均貢獻9.8分2.5籃板2.4助攻。
金塊今年衛冕失利，陣容深度流失是主要原因，替補後衛Bruce Brown在2022-23賽季結束後選擇離隊，並與印第安納溜馬簽下一份2年總價4500萬美元的合約。他們當然會擔心Brown的情況也發生在Pope身上，一些與他定位相似的球員都拿著更高的薪水，Josh Hart為1810萬美元、Norm Powell1920萬美元、Marcus Smart為2020萬美元、Dillon Brooks領2230萬美元。Pope是兩屆總冠軍球隊主力，他可能會爭取更好的條件。
KCP年薪可能到2500萬美元
長期跑金塊隊的媒體Ben Handler表示，「考慮到所有這些因素，可以合理地想像Pope下個賽季的合約起價為年薪2000萬美元。我認為球隊可能願意為他提供更高的短期合約，就像我們上賽季看到Brown從溜馬隊那獲得2年4600萬美元的合約一樣。如果KCP在類似情況下拿到年薪2500萬美元，我一點也不會感到驚訝。」
金塊隊很難匹配這個報價。但也許他們可以以額外的年限為保障留下KCP。他們可能會給他一份稍微小一些的合同，但可以保障3、4個賽季。KCP下個賽季年滿 32 歲，他在這筆交易結束時將處於職業生涯的暮年，所以這對他可能是可接受的。
Handler評估，最終金塊隊可能不得不給KCP年薪2250萬美元左右的薪資，無論如何，這都將讓他們更難以守住第二層豪華稅線。