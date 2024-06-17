李昇基岳父害人輕生「原本無罪」被駁回　他當好女婿：別碰我家人

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2002年就讀高中的李昇基被資深歌手李仙姬發掘，他因此成為「HOOK娛樂」旗下藝人，於2004年發行專輯《飛蛾的夢》出道，音樂代表作為：《因為是我的女人》、《結婚好嗎》、《我們分手吧》；他不僅會唱還很會演戲主持，因為跟韓孝周主演《燦爛的遺產》而奠定自身演員地位，《我的女友是九尾狐》、《九家之書》等劇也廣受歡迎；主持的《兩天一夜》、《強心臟》、《家師父一體》也是家喻戶曉的國民節目。
李昇基向來緋聞少，只認愛過「少女時代」潤娥，直到2021年跟李多寅約會被拍到，2人隨即認愛並於去年（2023）結婚，但他們不被外界看好，因為李多寅的家世複雜、醜聞不斷，她的演員爸爸林榮奎曾爆出性侵職員、喝酒不付錢、施暴警察、詐欺等醜聞；演員媽媽甄美里離婚改嫁給李洪憲，但李洪憲竟偽造公司股價，並從中獲利2兆至4兆韓元，害慘不少家庭走上絕路，李洪憲一開始被判入獄4年、25億韓元罰鍰，日前獲判無罪；甄美里更是知名的「炒股達人」，常利用內線交易獲取暴利。
許多網友多次留言「為了形象好」，勸阻李昇基不要跟李多寅結婚，但李昇基執意要娶李多寅，甚至發言表示：「老婆不能選擇父母！」並槓上韓媒要求改報導，行為十分脫序，不少粉絲因此脫粉。
岳父害人自殺判無罪遭駁回 李昇基當最佳女婿：不要打擾我的家人
而李洪憲的操作股價案件原本獲判無罪，但昨（16）日被最高法院駁回重審，面對最新判決，李昇基透過公司表明立場，目前作為演員、丈夫、孩子爸爸的李昇基，正承擔所有的責任，而岳父岳母也是孩子的外祖父母，這是在李昇基結婚之前，家人彼此要解決的問題，無論是惡意毀謗或是假新聞，公司會依法律途徑應對決不寬貸，「為了讓所屬藝人李昇基作為演員、歌手能夠集中於自己的事情，公司將不惜一切支援，懇切拜託大家不要打擾他的家人」。
李昇基的聲明，令多數網友直言：「他是不是瘋了？」若連他都認為這是「婚前的事」，那李昇基大可不必出面發聲，「你的反應真的很不一樣」、「不要碰你的家人？其他受害者都不是家人？」，力挺罪犯的行為讓人失望搖頭。
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