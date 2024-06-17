蔡桃貴幼兒園畢業填「未來志向」！蔡阿嘎一看連笑三聲：要確定捏
百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀情人二伯結婚後，育有2個兒子「蔡桃貴」和「蔡波能」。5歲大兒子蔡桃貴近日從幼兒園畢業，對於未來志向他寫上「YouTuber」，讓蔡阿嘎看了不禁笑喊「蛤？要確定捏！」網友則表示蔡桃貴已經是了，而且頻道還百萬訂閱。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡桃貴日前從幼兒園畢業，二伯不捨向兒子喊話，「第一次參加孩子的畢業典禮，有點慌亂有點緊張。即將進入下一個階段的哥，希望你可以帶著大家對你滿滿的愛，開心的開啟下一段旅程。」蔡阿嘎昨（16）日分享兒子寫的未來志向，蔡桃貴寫道：「I want to be a YouTuber」，讓爸爸看了驚呼「蛤？要確定捏！」附上3個大笑符號。
蔡阿嘎經營YouTube有成，旗下有7個頻道，連兒子出生後，也替他們各自開通頻道，蔡桃貴的YouTube目前擁有103萬的訂閱數，不過隨著孩子長大，夫妻倆期望孩子將重心擺在課業，也會尊重孩子的發展，除非他自己想拍影片，逐漸減少蔡桃貴露面。
對於蔡桃貴自填的未來志向，網友看了紛紛表示，「政二代、星二代、要有Y二代了嗎」、「最早實現願望的孩子，天選之子」、「這是時空膠囊裡的願望吧，因為已達成」、「繼承大頭佛娛樂衣缽啦」、「之前不是說要做HaHaBaby老闆嗎？」