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網整理「16間科技台灣之光」驚發現：都在「此黨」執政時成立

▲粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」引述網友整理的16間台灣之光科技公司，包括最早在1971年成立的台達電，討論度最高的台積電，甚至1999年成立的穩懋，全都是在綠色執政前成立。（圖／美聯社／達志影像）
▲粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」引述網友整理的16間台灣之光科技公司，包括最早在1971年成立的台達電，討論度最高的台積電，甚至1999年成立的穩懋，全都是在綠色執政前成立。（圖／美聯社／達志影像）

記者莊蕙如／台北報導

輝達創辦人黃仁勳日前訪台引起旋風。粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」引述網友整理的16間台灣之光科技公司，包括最早在1971年成立的台達電，討論度最高的台積電，甚至1999年成立的穩懋，全都是在綠色執政前成立。

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粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」整理出了台灣重要科技公司成立時間表，並表示，1974至1999年，是民進黨口中「威權統治」時代，所以當初的創辦人明知道威權統治可能隨時財產被政府收回，還是毅然決然地創立公司，還不少受到當時政府資助？

經過網友整理後可以發現，16間「台灣之光」企業成立時間序，包括：1971年：台達電，1974年：鴻海，1978年：華虹（臻鼎前身），1983年：研華，1984年：日月光、可成，1987年：台積電、大立光，1988年：廣達、智邦，1989年：華碩、旺宏，1990年：欣興，1992年：新普，1997年：聯發科，1999年：穩懋。

「很不巧，這16家公司全部都是成立在國民黨執政的時候！」該網友直呼，最後一家是1999年成立的，隔年發生什麼事，不說大家也都知道吧？

粉專提到，2000年後，先後發生全球金融風暴、SARS、雷曼兄弟風暴、全球皆用了近16年甚至20年才讓景氣復甦。2020年新冠肺炎疫情再度影響全球市場，民進黨執政的荒腔走板，人民都看在眼裡；要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，台灣為了捧高端，更是動用國家機器全力力捧。

粉專直言，真的覺得台灣人可以好好仔細回想，疫情爆發前台灣被捧成「防疫模範生」，但疫情爆發當時，政府、疫情中心有多少令人瞠目結舌的政策？民進黨到底幫這些在「威權時代」成立的公司什麼，我真的看不懂也沒看到。

該粉專說，但是這些公司能活到現在，他們的努力是能感受到的，但跟「民進黨」、「守護民主」一點關係都沒有。「真的沒有，包含前陣子40％們吹捧的輝達黃仁勳，也沒有。」

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