網整理「16間科技台灣之光」驚發現：都在「此黨」執政時成立

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經過網友整理後可以發現，16間「台灣之光」企業成立時間序，包括：1971年：台達電，1974年：鴻海，1978年：華虹（臻鼎前身），1983年：研華，1984年：日月光、可成，1987年：台積電、大立光，1988年：廣達、智邦，1989年：華碩、旺宏，1990年：欣興，1992年：新普，1997年：聯發科，1999年：穩懋。
「很不巧，這16家公司全部都是成立在國民黨執政的時候！」該網友直呼，最後一家是1999年成立的，隔年發生什麼事，不說大家也都知道吧？
粉專提到，2000年後，先後發生全球金融風暴、SARS、雷曼兄弟風暴、全球皆用了近16年甚至20年才讓景氣復甦。2020年新冠肺炎疫情再度影響全球市場，民進黨執政的荒腔走板，人民都看在眼裡；要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，台灣為了捧高端，更是動用國家機器全力力捧。
粉專直言，真的覺得台灣人可以好好仔細回想，疫情爆發前台灣被捧成「防疫模範生」，但疫情爆發當時，政府、疫情中心有多少令人瞠目結舌的政策？民進黨到底幫這些在「威權時代」成立的公司什麼，我真的看不懂也沒看到。
該粉專說，但是這些公司能活到現在，他們的努力是能感受到的，但跟「民進黨」、「守護民主」一點關係都沒有。「真的沒有，包含前陣子40％們吹捧的輝達黃仁勳，也沒有。」