王仁甫到四川旅遊衰捲風波！季芹被網友威脅動怒：我不能接受
網紅波特王12日爆料中國正在計劃邀請台灣網紅免費去當地旅遊拍片，讓不少近期要到大陸遊玩拍片的藝人、網紅受到風波牽連。而藝人王仁甫與老婆季芹近日剛好更新Youtube頻道，上傳了一部到成都旅遊的影片，時間點剛好捲入波特王的爆料風波，對此，夫妻倆今（17）日出席活動坦言很無辜，季芹更怒喊「我不能接受！」
記者薛羽彤／綜合報導
王仁甫、季芹夫妻倆衰捲入波特王引發的風波，網路上出現不少攻擊言論，季芹忍不住動怒坦言：「我不能接受少數不理性的網友，有攻擊、威脅家人的話。」王仁甫則表示，「剛好這陣子因為波特王的時間點，造成一些誤傳，但我覺得沒關係。」面對網友的人身攻擊，他表示自己不會採取任何行動，不會提告也不會回覆，「我是和平主義者，也不會跟別人筆戰，講越多只會造成更多傷害。」王仁甫強調自己娛樂圈的工作並沒受到影響，他也認為網友只是在發洩，「我們就是被波及，不是我們真的做了壞事被大家拿出來罵。」
王仁甫夫妻倆日前更新Youtube頻道，分享兩人到四川成都旅遊，網友好奇留言詢問王仁甫與季芹：「請問，這趟四川之旅有酬勞嗎？還是有其他交換利益？」意外釣出本尊回應表示：「沒有喔，全程自費旅遊。」另外，也有網友好奇王仁甫一家人是自由行還是請當地的旅行社幫忙安排行程，本尊也親回表示：「我們是自己上網做功課規劃行程跟餐廳喔，這樣旅途才有未知的驚喜。」